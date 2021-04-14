Karbon sertifikası ticareti yaygınlaşıyor; Limak Enerji 5 milyon ton karbona karşılık gelen sertifikalarını aldı

T24 Ekonomi

Yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi ve küresel ısınmaya neden olan sera gazı salınımlarının azaltılması amacıyla dünya genelinde teşvik edilen karbon sertifikası ticareti Türkiye’de yaygınlaşıyor. Son olarak Limak Enerji, Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali (280 MW) ile Uzunçayır Barajı ve HES’te (82 MW) yaptığı üretimle, karbon sertifikası ticaretine konu olan VCS sertifikalarını almaya hak kazandı.

Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Ulaştığımız 5 milyon tonluk miktar, yaklaşık 226 milyon ağacın bir yılda emdiği karbon miktarına veya 1.1 milyon aracın yıllık ortalama karbon salınımına eşdeğer bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Limak Enerji olarak 2 adet hidroelektrik santralimizde başlattığımız bu sertifikalandırmaları yaygınlaştırarak diğer tüm yenilenebilir kaynak santrallerimizde de uygulamayı hedefliyoruz.”



Limak Enerji diğer yenilenebilir santrallerini de bu sertifikalandırma sürecine sokmayı planlıyor.