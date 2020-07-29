Karayolunda Martı kullananlara para cezası kesildi!

Pandemiyle birlikte kullanım oranı artan elektrikli scooter Martı için son 1 haftadır cezalar artırıldı. Karayolunda, Scooter kiralama girişimi Martı kullanan sürücülere trafik polisi 130 TL ceza yazdı.

Trafik polisi ekipleri, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun “Sonuçta yolcu taşıyorlar” diyerek düzenleme getirileceğini açıkladığı, Martı kullanan sürücülere 100 lira üzerinde ceza yazdı.

25 milyon dolar yatırım bularak dünyaya açılmayı planlanan Türkiye girişimi olan Martı'nın, özellikle sahil yolu civarında kesilen cezalar nedeniyle başı dertte.



sirketdedikodulari.com'un haberine göre; trafik polisleri ve trafik zabıta ekipleri karayolunda giden Martı sürücülerine 130 TL ceza kesiyor. Ceza tutanağında ise işlenen suçun "Karayolunda elektrikli scooter kullanmak" olduğu görülüyor. Ceza yiyen bir Martı sürücüsü Emir Sönmez, bu tutanağı Twitter hesabı üzerinden paylaşarak "Bugün Martı kullanmaktan ceza yedim" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Instagram üzerinde yayın yapan İstanbul Trafik adlı sayfaya gelen bir ihbarda ise, Kadıköy'de Martı'yı karayolunda kullananlara ceza kesildiği ifade edildi.



Cezaya tepki gösteren sürücülere ise trafik polisinin, "Yalnızca bisiklet yolunda kullanabilirsiniz" dediği söylendi.