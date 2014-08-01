Karayolunda '10 numara yağ var' tabelası!

Şehirlerarası D-100 ve D-650 karayollarında sık aralıklarla '10 numara yağ var' tabelası görüntülendi. 'Hidrolik yağı' olarak bilinen, yasak olmasına karşın araçlarda yakıt olarak kullanılan 10 numara yağ satışında son dönemde büyük artış olduğu belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Zafer Tokuş ve Aziz Güvener’in haberine göre, Sakarya ve İzmit'te karayolları üzerinde 50'den fazla noktada 10 numara yağ satışı yapılan yere rastlanırken, bunlardan '1.5 litre 4 lira' tabelasının bulunduğu satış yerinde bir otobüsün durup bagajına hortumla yağ aldığı da görüntülendi.

Pamukova'da günde 10 bin teneke satılıyor

Bir akaryakıt dağıtım şirketi tarafından bir süre önce yapılan araştırmada, bir günde sadece Pamukova İlçesi'nde 10 bin teneke 10 numara yağ satıldığı ortaya çıktı. Çeşitli markalarda genellikle 16-18 litrelik tenekelerle veya dökme olarak satılan 10 numara yağın teneke fiyatı 28 ile 35 lira arasında değiştiği saptandı.

D- 650 karayolunun Adapazarı’ndan-Pamukova- Mekece güzergahında 20’in üzerinde 10 numara yağ satan yer bulunurken, trafiğin daha az olduğu D-100 karayolunun Adapazarı- İzmit arasında ise 10 numara yağ satış noktasının daha az olduğu görüldü.

'Sadece yağ satıyoruz' diyorlar

Bu arada 10 numara yağ satanlar, ‘Sadece 10 numara yağ satıyoruz’ diyerek solvent karışımlı hileli akaryakıt satmadıklarını söyledi.

Ancak bazı işyerlerinin önlerinde park halindeki minibüslerde, içinde solvent bulunduğu iddia edilen tenekeler olduğu ileri sürüldü.

Yargıtay’ın kaçak yağ kararı

Yargıtay akaryakıt haricinde yakıta dönüştürülen madeni yağ, baz yağ, solvent, nafta benzeri ürünleri ' 'kaçak petrol' kapsamı içinde saydı.

Yargıtay 7'nci Hukuk Dairesi 2 yıl önce 10 numara yağ satışıyla ilgili aldığı kararda, 'Akaryakıt haricinde kalan solvent, madeni ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol ürünlerinden elde edilen akaryakıt ya da akaryakıta dönüştürmek maksadıyla kullanılan veya bulundurulan akaryakıt haricinde kalan solvent, madeni yağ ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol ürünleri kaçak petrol kapsamı içindedir' kararı verdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi

Odası: Etkin denetim şart

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, 10 numara yağ ile ilgili olarak araştırma yaptıklarını belirterek, "büyük bir kısmı kayıt dışı ve lisanssız bir faaliyet olarak gerçekleşen '10 numara yağ' adı altındaki madeni yağ satışlarının çok büyük hacimlere ulaştığına, şehir içi ve şehirlerarası yollarda birer akaryakıt bayisi gibi faaliyet gösteren ve her gün yenileri açılan bu satış noktalarının mantar gibi çoğaldığına şahit olduk" dedi.

Sektörde baz yağ olarak kabul edilen 10 numara yağın, hem çevreye, hem de vergisel açıdan ülke ekonomisine oldukça büyük zararlar verdiğini kaydeden Mahmut Kösemusul, şunları söyledi:

"Ülkenin yılda yaklaşık 1 milyar dolar zarara uğradığı bu uygulamanın önüne geçebilmek için yasal bir engel de söz konusu olmadığı gibi 10 numara yağ ve solvent karışımının araçlarda yakıt olarak kullanımının yaygınlaştığını biliniyor. Motora zarar verdiği biliniyor. Bunu engellemek için denetlemenin de yapılması gerekir. Biz gerek kamuoyu oluşturmak, gerek resmi yollarla mücadele için yoğun çaba harcadık. Akaryakıt sektörü ile ilgili sıkıntıları Sakarya ve Ankara’daki tüm ilgili kurumlara, TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı’na taşıdık. Çevre İl Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü gibi mercilerle de irtibat kurarak çözüm önerilerini dile getirdik."