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Karayoluna döşenen bomba son anda fark edildi

19 Eylül 2009 00:48

Hakkari-Çukurca kara yolunun kenarına yerleştirilen uzaktan kumandalı patlayıcı son anda fark edilerek imha edildi.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Hakkari-Çukurca kara yolunun 12. kilometresinde mayın taraması yapan askerler, kara yolunun kenarına plastik bidon içerisine yerleştirilmiş yaklaşık 10 kilo TNT buldu. Uzaktan kumandalı düzenekle ayarlanan patlayıcı maddeyi son anda fark eden askerler, iftar saatinde bir faciayı daha önledi.

Olay bölgesinde zırhlı araçlarla yoğun güvenlik önlemleri alındı. Patlayıcının imha edilmesi için yol trafiğe kapatıldıktan sonra, olay yerine Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri çağrıldı.

Patlayıcı madde etkisiz hale getirildikten sonra yol trafiğe açıldı.

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