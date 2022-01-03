Karayolu ulaşımında zam yolda: Sektör temsilcileri bilet fiyatlarında yüzde 50 artış için bakanlıkla görüşüyor

Yeni yıl ile birlikte elektrikten akaryakıta, köprü geçiş ücretinden motorlu taşıtlar vergisine kadar birçok kalemde birbiri ardına gelen zamlar iğneden ipliğe her şeyi etkilemeye başladı. Havayolu şirketlerinin talebiyle uçak biletlerinde tavan ücretler 499 TL’den 599 TL’ye çıkarılırken, sırada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan şirketler var. Sektör temsilcileri “Mevcut maliyetlerle teker dönmez, acil zam” dedi. Sektör temsilcileri yüzde 50 zam ve KDV indirimi talebiyle Ulaştırma Bakanlığı ile görüşmeye hazırlanıyor.

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'in haberine göre, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, sektörün bütün ana giderlerine zam geldiğini hatırlatarak “Bu zamlar sektörü öldürdü” dedi. “Mazot 13 lira olur mu? Köprü ücretleri de çok fazla arttı. Bu şartlar altında teker dönmez. Böyle giderse firmalarımızın birçoğu yıl sonunu göremez, 337 firmamız var yıl, sonu 200’e kadar düşer. Sektörün ayakta kalması için en az yüzde 50 zam yapılması gerekiyor. Bakanlıkla ocak sonuna doğru görüşmemiz var, taleplerimizi ileteceğiz" diye konuştu.

"Acilen bir güncelleme gerekiyor"

Ulaştırma Bakanlığı’nın açıkladığı fiyat tarifesi gereğince 4 ay dolmadan fiyat değişikliği yapamadıklarını söyleyen Tüm Otobüsçüler Federasyonu başkanı Mustafa Yıldırım ise şu bilgileri verdi:

“Bu 4 aylık fiyat tarifesi açıklandığında motorin 7 liraydı şimdi 13’e dayandı. Acilen bir güncelleme gerekiyor. Biz devlet tarafından desteklenen havayolu ve demiryolu ile rekabet ediyoruz, biz de vatandaşa hizmet veriyoruz, neden bize akaryakıtta vergi iadesi yok? Uzak mesafede 100 milyon yolcumuzu havayolu çaldı, İstanbul-Ankara gibi mesafelerde de hızlı tren çaldı. THY ve TCDD’ye indirimler uygulanırken bizim sektörümüz en pahalı yolları kullanmaya mecbur bırakılıyor.”

Sektör mensuplarının zam taleplerini tam olarak yansıtamayacaklarını söyleyen Yıldırım, yüzde 18’lik bir zam ve KDV indirimi beklediklerini belirtti. Yıldırım ayrıca, “Hiçbir iş kolunda makinenin düzenli vergisi olmaz. Biz neden iş yaptığımız otobüslerimize her yıl düzenli olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi ödüyoruz?” diye konuştu.