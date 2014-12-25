Karayolları'nın üst yönetimine operasyon

Karayolları Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve daire başkanlarının görevden alındığı öne sürüldü. Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı ile Aysel Alp'in haberine göre 3. köprü, duble yollar gibi büyük projelerde yaklaşık 8 yıldır görev yapan Karayolları'nın üst yönetimi tamamen değişti. Habere göre Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan'ın yanı sıra, iki Genel Müdür Yardımcısı'ndan biri olan Uğur Kenan Adiloğlu görevden alındı. Ancak 10 daire başkanından 6'sının da değiştiği görevden almalarla ilgili konuşan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan'ın izinde olduğunu, görevden alınmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde sessiz sedasız gerçekleşen operasyonda, görevden alınanların yerlerine de, Genel Müdür hariç atamalar yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne halen genel müdür yardımcısı olan Adnan Köklükaya vekaleten bakıyor. Köklükaya, Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı görevine, mevcut Ulaştırma Bakanı Lütfu Elvan döneminde atanmıştı.

Buna göre, Genel Müdür Yardımcılığı'na Ankara'nın Altındağ Belediyesi'nden, eski bir karayolu yetkilisi olan Belediye Başkan Yardımcısı Gökalp Yılmaz atandı.

10 daire başkanından 6'sı değişti

Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki görevden almalar, daire başkanlıklarına kadar taşındı. 10 daire başkanından 6'sı değişti.

Görevden alınan altı daire başkanı şöyle: İşletmeler Daire Başkanı Enver İzkurt; Yapım İşleri Daire Başkanı Hüsamettin Kırcı, AR-GE Daire Başkanı Ahmet Gürkan Güngör, Taşınmazlar Daire Başkanı Mustafa Görgün, Etüt proje Daire Başkanı İsmail Çağlar ve Program İzleme Daire Başkanı Kamuran Yazıcı.

Daire başkanı atamaları yapıldı

Görevden alınan daire başkanlarının yerine jet hızıyla atamalar da yapıldı. Ataması dün itibarıyla yapılan başkanları ise şöyle; İşletmeler Daire Başkanlığı Emin Ener, AR-GE daire Başkanlığı Birol Demir, Etüd-Proje Daire Başkanı Kürşad Koç.

Görevden almalarla ilgili konuşan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan'ın izinde olduğunu, görevden alınmasının söz konusu olmadığını söyledi.