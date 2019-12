-KARAYOLLARINDA BAYRAM BİLANÇOSU ANKARA (A.A) - 11.09.2010 - Ramazan Bayramı süresince yurdun değişik yerlerinde meydana gelen 33 trafik kazasında 17 kişi öldü, 116 kişi yaralandı. Bayram tatili öncesi yetkililerin tüm uyarılarına rağmen, karayollarında yaşanan kazaların bilançosu yine ağır oldu. Arife gününden bayramın üçüncü günü saat 18.00'e kadar yurt genelinde meydana gelen kazaların bilançosu şöyle: -ARİFE GÜNÜ- Mersin yakınlarında otobanda hasarlı kazaya karışan otomobil sürücüsü Ercan Karaali, yaşadığı şoku atlatmak için yüzünü yıkarken arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada İhsan Durmuş da yaralandı. Konya'da yaralı taşıyan 42 ASN 56 plakalı ambulans, Erencik Caddesi Kavşağı yakınlarında 42 BYS 97 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İzmir-Ankara seferini yapan Mehmet Tekin (42) idaresindeki Mavi Tren, Balatçık 8788 Sokak'taki hemzemin geçitte, Mustafa Yıldırım'ın (39) kullandığı 35 BFZ 02 plakalı otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü Yıldırım ile 2 yaşındaki oğlu Muhammet Emin Yıldırım yaralandı. -BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde içinde gelin ve damadın bulunmadığı gelin arabasının karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 21 VA 982 plakalı yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. -BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ- Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, tartıştığı arkadaşının otomobilinden inerek karşıya geçmek isteyen Melek Taşsever (17) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde Mustafa Gökmen (35) yönetimindeki otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü Mustafa Gökmen ile otomobildeki Ahmet (34), Şehri (34), Kezban (36), Hacer (12), Ali (10) ve Berat Gökmen (3) Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ağrı'dan Tutak ilçesine gitmekte olan E.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, ilçe girişinde yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki E.A'ya çarptı. E.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde, İzmit-Derince hattında çalışan Hüseyin K. idaresindeki 41 KL 974 plakalı halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Ali Akkurt'a çarptı. Akkurt, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Karaman'da Remzi Aslan yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, merkeze bağlı Beydilli köyü yakınlarında yoldan çıkarak devrildi. Sürücü Aslan ile motosikletteki Fatma Aslan (43) yaralandı. Samsun'un Alaçam ilçesinde, Alaçam'dan Samsun yönüne giden Elvan Aksoy (30) yönetimindeki 52 EL 163 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Yakakent Caddesi'nde şarampole devrildi. Kazada, sürücü Elvan Aksoy ile Songül Töngelli (23) ve Özay Nuri Aksoy (37) yaralandı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Yılmaz Esir yönetimindeki 09 NJ 792 plakalı motosiklet, Hürriyet Caddesi'nde, Yavuz Sarıyar yönetimindeki 09 RP 128 plakalı motosikletle çarpıştı. Sürücüler Yılmaz Esir ve Yavuz Sarıyar ile Sarıyar'ın motosikletindeki Mehmet Yontar yaralandı. Kütahya'nın Simav ilçesinde, Gürhan Hazar'ın (22) kullandığı 43 KH 919 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Barbaros Caddesi'nde Mustafa Gören'in (6) kullandığı bisiklete çarptı. Mustafa Gören yaralandı. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, bayram ziyaretine gedenleri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Sürücü Abdullah Canbaz'ın (65) hayatını kaybettiği kazada, Hanife Canbaz (64), Necibe Canbaz (35), Pınar Canbaz (17) ile Semiha Yaren ve Şerife Canbaz yaralandı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Kazada Bismil Belediyesi Encümeni Hidayet Kurt öldü. Diğer encümenler Fethi Gürbüz Cesim Baran, Mehmet Onat, Hadi Çelik ile Abdülkerim Akıllı, Resul Ezen, Ali Kurt, Yasin Ezen, Yusuf Kurt, Nurullah Teko, Hatice Teko ve Bünyamin Kılıç yaralandı. Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Malkara'dan Keşan yönüne giden Volkan Döldüş'ün (21) kullandığı 44 LY 668 plakalı otomobil, Çamlıbel restoran önünde kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü ile yanındaki Adnan Çelebioğlu (21) yaralandı. İzmir'de Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda, Tuğçe Süt'ün (20) kullandığı 35 AN 0197 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Sürücü Süt ile yanındaki arkadaşı Pınar Sinem Karabolat (21) hayatını kaybetti. -BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ- 12 Eylüldeki halk oylaması nedeniyle vatandaşların dönüş yoluna çıktığı 11 Eylül Cumartesi, kazaların en çok yaşandığı gün oldu. Amasya'dan Tokat yönüne giden Hilmi Göl yönetimindeki 58 AS 366 plakalı yolcu otobüsü, Aydınca Beldesi girişinde şarampole devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı. Muğla'nın Dalaman ilçesi Sarıgerme yol kavşağında, Osman Acar idaresindeki 48 D 1199 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Dursun Karakuş'a (51) çarparak, ölümüne neden oldu. Samsun'un Atakum ilçesinde, İbrahim Işıkaltun (51) yönetimindeki 55 LC 515 plakalı otomobil, İncesu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü ile aracında bulunan babası Rahim (74) ve oğlu Oğuz Işıkaltun (18) Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Edirne'nin Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde, Orhan Nur'un (46) kullandığı 34 PDK 29 plakalı otomobil, bir evin duvarına çarptı. Sürücü Orhan Nur ile eşi Nafiye Nur (42) yaralandı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, Ahmet Ali Gündoğdu idaresindeki 20 AS 524 plakalı otomobil, Dinar-Çivril karayolunda devrildi. Ahmet Ali Gündoğdu ile Ekrem Orhan yaralandı. Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Mehmet Esentürk'ün (32) kullandığı 43 YA 032 plakalı otomobil, Domaniç-Aksu köyü karayolu Çiftlik mevkisinde devrildi. Sürücü Mehmet Esentürk ve Nuri Türk (62) yaralandı. Aydın'ın Buharkent ilçesinde Ayşe Şaylı yönetimindeki 06 AUS 77 plakalı minibüs, Buharkent Ortakçı mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Ayşe Şaylı ile eşi Uğur, çocukları Ceren (21), İpek (14), Ömer Sezai (5), Ali Sıtkı Şaylı (5), annesi Tuna Şaylı (70) ve ailenin yanında çalışan Madonna Malakaldze (35) yaralandı. Ceren ve Tuna Şaylı, hastanede hayatını kaybetti. Kilis'te, motosikletin devrilmesi sonucu bayramlaşmaya giden 3 kardeşten Remzi Pehlivan (22) ile Ökkeş Pehlivan (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Murat Pehlivan (12) ise Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zonguldak'tan Yeniçağa istikametine giden Tural Şahin (38) yönetimindeki 06 TRL 59 plakalı otomobil, hatalı sollama sonucu Gölbaşı köyü mevkisinde köprüden dereye uçtu. Kazada, otomobilin içinde sıkışan Şahin hayatını kaybetti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kadir İşli'nin (44) kullandığı 48 FL 911 plakalı traktör, Eşen beldesi Kabaağaç köyünde devrildi. Sürücü İşli, traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi, eşi Hediye İşli de yaralandı. Osmaniye'de bir otomobilin direğe çarpması, başka bir kazada ise iki otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İbrahim Şahin (45) yönetimindeki 37 KC 414 plakalı otomobil, D-100 karayolunun Tosya kavşağı yakınlarında Zeki Yağar (53) idaresindeki 02 HL 779 plakalı otomobille çarpıştı. İbrahim Şahin, Neşe Eser (33), Ayten Yağar (46) ve Mustafa Yağar (30) yaralandı. Antalya'nın Kemer ilçesinde minübüs ile motosikletin çarpışması sonucu Selçuk Doğan ağır yaralandı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden Kozan istikametine seyreden Mehmet Muhammet Alişan'ın (38) kullandığı 06 BS 1772 plakalı otomobil, Simoni Köprüsü mevkisinde İbrahin Kayhanlı'nın (32) kullandığı 01 RJ 762 plakalı otomobil ile çarpıştı. İbrahim Kayhanlı ile eşi Esen Kayhanlı (32) yaralandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Serdal S.'nin kullandığı 48 HK 849 plakalı otomobil, Çalış mevkisinde refüje çarparak devrildi. Sürücü Serdal S. yaralandı. İzmir'in Bergama ilçesi Fatih Mahallesi'nde İmam Hatip Lisesi yakınında, Aydın Akyol'un (30) kullandığı motosiklet, yaya Ecem Suna Aktürk'e (17) çarptı. Motosiklet sürücüsü ile Aktürk yaralandı. Bergama Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından, yaralılardan Akyol ambulans helikopterle İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi, Aktürk ise ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.