Karayolları'nın 127 milyonluk ihalesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı yapan Rönesans Holding’e verildi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı, MİT Yerleşkesi, Okluk Yazlık Sarayı ve birçok şehir hastanesini yapan Rönesans Holding’in de içerisinde yer aldığı iş ortaklığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 127 milyon TL’lik yol ve köprülü kavşak yapımı ihalesini aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Karayolları Genel Müdürlüğü, 12 Mart tarihinde “Ankara-Bala (750-07) Ayr.-İncek Bağlantı Yolu (06-61) Köprülü Kavşağı Yapım İşi” adı altında bir ihale düzenledi.

İhale 27 milyon 737 bin TL’ye SHN İnşaat ve Rönesans İnşaat İş Ortaklığı’na verildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı.

Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak, 2016-2018 yıllarında servetini ikiye katladı. 2016 yılında 2 milyar dolar olan serveti 2018 yılında 4 milyar dolara çıkan Ilıcak, Forbes dergisinin Türkiye’nin en zenginleri araştırmasında Murat Ülker’den sonra ikinci sıraya oturdu. Şirket aynı zamanda da milyarlarca lira kira ödenen tartışmalı şehir hastanelerinin ihaleleri ile birçok kamu kurumunun inşaat ihalelerini de aldı. 11 şehir hastanesinden, Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ve İstanbul Başakşehir’de bulunan toplam beş şehir hastanesini Rönesans Holding işletiyor. Geçen yıl meydana gelen İzmir ve Elazığ depremlerinin ardından milyonlarca liralık deprem konutu ihalelerini de alan Holding adından son olarak, İstanbul Atatürk Havalimanı pistleri üzerine inşa edilen pandemi hastanesiyle söz ettirdi.