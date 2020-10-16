Karayolları'ndan köprü ücreti açıklaması: Sadece Avrupa-Asya yönündeki geçişlerde ücret alınır

Karayolları Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yansıyan, İstanbul'daki boğaz köprülerinden her geçişte ücret alındığına dair iddiaları reddetti.

Köprülerden geçişte ücret alındığı iddiasını, bir okurunun mektubunu köşesinde paylaşan Habertürk yazarı Fatih Altaylı gündeme getirmişti. Mektupta, “28.08.2020 tarihinde 15 Temmuz Köprüsü’nden Asya- Avrupa yönüne satın aldığım yeni aracım ile geçtim, sonrasında HGS bakiyeme baktığımda ücret olarak 10.50 kuruş kesildiğini gördüm. Karayollarının sitesinde ücret tek yönlü olarak alınılır denilmekte ve yıllardır uygulama bu yönde diye biliyoruz. Buna rağmen dönüşte de ücret alındığını görünce şaşırdım” yazıyordu. Aynı okur, Karayolları'nı aradığında, “Aynı günde gidiş ve dönüş gerçekleşmez ise ücret alındığı” yanıtını aldığını belirtmişti.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Twitter'da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyurulur."