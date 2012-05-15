Karayolları isterse viyadüklerden de geçiş ücretli olacak

Karayolları'nın yönetmeliğiyle paralı yolların kapsamı genişledi. Çevre yolu, köprü, tünel ve viyadüklere ayrı ayrı geçiş ücreti uygulanacak. E-5 ve Bolu Tüneli de paralı olabilecek.



Radikal'in haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücretlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarının ücretli kesimleri, Karayolları Genel Müdürü'nün teklifi üzerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı tarafından belirlenecek. Ücretler ise yolun durumu ve bölgenin konumu dikkate alınarak tespit edilecek. Alınacak ücretlerin belirlenmesinde, otoyol veya erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında güzergahın tamamı olabileceği gibi; çevre yolu, bağlantı yolu, köprü, tünel ve viyadükler ayrı ayrı ücretlendirilebilecek. Geçiş ücretleri uygulamasında işletmecilik gereği kullanımı teşvik etmek amacıyla indirim yapılabilecek.