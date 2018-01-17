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Ekonomi

Karayolları işçilerinden taşeron eylemi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- TÜRK Yol-İş Sendikası İzmir Bölge Temsilciliği, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) yönelik basın açıklaması yaparak, kapsam dışında kalan Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde

17 Ocak 2018 14:16

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- TÜRK Yol-İş Sendikası İzmir Bölge Temsilciliği, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname\'ye (KHK) yönelik basın açıklaması yaparak, kapsam dışında kalan Kamu İktisadi Teşebbüsleri\'nde (KİT)çalışan işçilerin de kadroya alınmalarını istedi.
Karayolları 2\'nci Bölge Müdürlüğü önünde bir araya gelen Türk Yol-İş Sendikası üyeleri ve karayollarında çalışan işçiler, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili yayımlanan KHK ile kapsam dışında kalan çalışanların da kadroya alınmaları için basın açıklaması yaptı. Eyleme Türk Yol-İş Sendikası İzmir 1 No\'lu Şube Başkanı Coşkun İz ve yaklaşık 100 işçi katıldı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Genel Sekreter Sadık Hız, şöyle dedi:
\"Karayolları Genel Müdürlüğü\'nde asıl işin bir parçası olan yol bakım ve yama hizmetleri karla mücadele hizmetleri gibi süreklilik arz eden işleri, anahtar teslimi olarak üstlenen taşeronların yanında çalışan işçilerin, tünel işletmeciliğinde tünellerin bakım ve hizmetlerini yapan işçiler ile müşavirlik hizmeti altında tünellerdeki HGS dahil her türlü işleri yapan işçilerin, KİT\'lerdeki taşeronların yanında çalışan işçilerin, köylere hizmet götürmek için kanunla kurulmuş köylere hizmet götürme birliklerinde çalışan işçilerin kapsam dışı bırakılmaları, özel idarelerde taşeron yanında çalışan işçilerin kadroya alınmamaları işçi kardeşlerimizi hüsrana uğratmıştır. Taşeron işçilerin kadrolarına geçirildikleri kurumun yaptığı asıl işe göre Sosyal Güvenlik Kurumunda tescil edilmiş olan dosyadan kuruma bildirmeleri yerine, kadroya geçecek her bir işçinin yaptığı işin koluna göre ayrı bir bağımsız iş yeri tescil edilerek o dosyanın kuruma bildirilmesi endişe vericidir. Adil olmayan bu düzenlemelerin değiştirilerek tüm taşeron işçilerinin başlangıçta hükümetimiz tarafından açıklandığı gibi kapsama alınması, biz işçilerin başta sayın cumhurbaşkanımızdan ve sayın başbakanımız ve hükümetimizden beklentilerimizdir.\"
Grup, açıklama ardından dağıldı.

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