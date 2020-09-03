Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 953 milyon liralık ihalesi pazarlık usulüyle Cengiz Holding'e verildi

AKP iktidarında kamunun milyarlarca liralık ihalelerini alan Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz İnşaat’a 953 milyon TL bedelle Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bu yıl düzenlediği en büyük ihalelerden biri olan “Trabzon – Aşkale Yolu Zigana İkmal İnşaatı” ihalesi de verildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın Kamu İhale Bülteni’ne dayandırdığı haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü, “Trabzon – Aşkale Yolu Zigana Tüneli Bağlantı Yolları İkmal İnşaatı” için 14 Temmuz tarihinde bir ihale düzenledi. İhale, Mehmet Cengiz’e ait Cengiz İnşaat’a 953 milyon 203 bin TL bedelle verildi. Karayolları Genel Müdürlüğü ile Cengiz İnşaat arasında 27 Ağustos tarihinde sözleşme imzalandı.

İhale, ihale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21\B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle düzenlendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün milyarlarca lira harcadığı “Trabzon – Aşkale Yolu Zigana Tüneli Bağlantı Yolları” için ilk ihale 2015 yılında yapıldı. İlk tünel ve bağlantı yolları ihalesini de Cengiz İnşaat kazandı ancak ihaleye katılan diğer şirketlerin sürece itiraz etmesiyle mahkeme ihalenin tekrar değerlendirilmesine karar verdi. Ardından da 2016 yılında Cengiz İnşaat ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında 446 milyon 297 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Zigana Tüneli’nin temeli ise 2017 yılının Mart ayında dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı. Temel atma töreninde, "Son işimizi yapalım, yükleniciyi çağıralım, bir pazarlık yapalım" diyerek, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'i yanına çağıran Yıldırım, tünelin, 29 Ekim 2019'da biteceğini açıklamıştı. Ancak tünelin açıklanan tarihin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen bitirilemeyerek kamunun kasasından milyonlarca lira daha harcandı.

Halka ettiği küfürle hafızalara kazınan Mehmet Cengiz’in sahip olduğu Cengiz Holding, AKP döneminde kamudan aldığı garantili ve yüksek maliyetli projeler nedeniyle hep tartışıldı.

AKP iktidarında pek çok mega projeyi tek başına ya da konsorsiyum içinde yer alarak üstlenen Cengiz’in üstlendiği yapım işlerinden bazıları şöyle: