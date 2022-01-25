Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yol durumu açıklaması

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye’deki önemli karayolu güzergahlarındaki güncel yol durumunu açıkladı.

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar belirtildi:

-İstanbul’a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırılmıştır.

-Kuzey Marmara ve Tem Otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır.

-TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Ankara istikameti yağış ve yol durumuna göre tır trafiğine kontrollü olarak verilmektedir.

-Muğla-Kale Yolu ulaşıma açılmıştır. Keçiborlu-Uluborlu Yolu ulaşıma açılmıştır.

-Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

-Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine kapatılmıştır.

-Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kulu-Şereflikoçhisar-Aksaray Yolu ulaşıma kapatılmıştır.