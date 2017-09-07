Karayipler’de kasırga; en az sekiz kişi yaşamını yitirdi

Atlantik’te son yüz yılda görülen en güçlü fırtınalardan olan İrma Kasırgası, Doğu Karayipler’de birçok adayı etkisi altına aldı. Kasırga nedeniyle şu ana kadar en az sekiz kişi hayatını kaybetti.

Atlantik Okyanusu’nda son yüz yılda görülen en güçlü fırtınalardan biri olan ve hızının 295 kilometreyi bulduğu İrma Kasırgası’nın etkili olduğu Doğu Karayipler’de dört ayrı adada en az sekiz kişi hayatını kaybetti.

Reuters’da yer alan habere göre Porto Riko’da evlerin ve iş yerlerinin en az yarısı elektriksiz kalırken, Antigua ve Barbuda’nın en kuzeyinde yer alan Barbuda Adası’nda bir kişi hayatını kaybetti. Adanın yüzde 95’i ise zarar gördü.

Kasırganın etkisini gösterdiği Barbados’ta da bir kişi hayatını hayatını kaybederken, Fransa hükümetinden yapılan açıklamada Fransız Saint Martin ve Saint Barthelemy adalarında en az altı kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Guadelopue valisi Eric Maire ise “Adanın tüm bölgelerinde araştırmanın daha tam anlamıyla yapılmamış olduğunu; bu yüzden de ölü sayısının artabileceğini” ifade etti.

İrma Kasırgası Florida’ya yaklaşıyor

İrma Kasırgası’nın hafta sonunda Florida’ya ulaşması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde acil durum ilan edildi ve bölge sakinlerinden bölgeyi tahliye etmesi istendi.

Kasırganın söz konusu eyaletlerde tarihin en büyük tahribatına yol açmasından endişe ediliyor.

Amerika Ulusal Kasırga Merkezi, İrma’nın Karayipler ve Meksika Körfezi dışında kaydedilen en şiddetli kasırga olduğunu duyurdu.

İki hafta önce de Teksas eyaletinin sahil şeridini Harvey Kasırgası vurmuş; en az 60 kişi yaşamını yitirmiş ve bölgede büyük hasar meydana gelmişti.