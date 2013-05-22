Karayılan'ın sevgilisinin 104 kez müebbet hapsi istendi

Van Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, 35 askerin şehit edildiği Dağlıca ve Aktütün saldırılarına katılan PKK'lı Cihan Ası'ya, 104 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 80 yıl hapis cezası istedi. Ası'nın, terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan'ın sevgilisi olduğu öne sürüldü.

PKK üyelerince 21 Ekim 2007'de Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde bulunan 3. Motorize Piyade Tabur Komutanlığına, 9 Mayıs ile 3 Ekim 2008 tarihlerinde de Şemdinli ilçesindeki Aktütün 13. Jandarma Sınır Bölük Komutanlığına düzenlenen ve 35 askerin şehit olduğu saldırılara katılan terörist Cihan Ası'yla ilgili iddianame tamamladı.



Dağlıca ve Aktütün saldırılarına katıldı



Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 12 sayfalık iddianamede, başka bir suçtan İzmir Kadın Kapalı İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Cihan Ası'nın, elde edilen bilgi ve belgelerin yanı sıra ifade ve teşhislerden yola çıkılarak Dağlıca ve Aktütün saldırılarına katıldığının belirlendiğine yer verildi.

İddianamede, Ası'nın "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütü faaliyeti çerçevesinde askeri tesisleri tahrip, terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten adam öldürmek, kasten adam öldürmeye teşebbüste bulunmak ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarını işlediği kaydedildi.



104 kez müebbet istendi



Terörist Ası'nın 1996'da terör örgütüne katıldığı kaydedilen iddianamede, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan bir, şehit olan 35 asker ile mağdur olan 68 kişi için 103 olmak üzere 104 kez ağırlaştırılmış müebbet, Dağlıca saldırısında kaçırılan 8 asker için de 80 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.



Başsavcıvekilliği, Dağlıca saldırısına katılan terör örgütü Fesih Taş'ın da aynı suçlardan 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 80 yıl hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.



Karayılan'ın sevgilisi



Operasyonlarda sağ yakalanan PKK'lıların ifadelerinin de yer aldığı iddianamede, Ası'nın 2008-2009 yıllarında Yüksekova esnafından ve vatandaşlardan terör örgütü adına haraç topladığı belirtildi.

Bu arada, Ası'nın, terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan'ın sevgilisi olduğu öne sürüldü.