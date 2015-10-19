"Karayılan'ın çıkamazsınız dediği yere hâkim-savcı-komutanlarımız hep beraber çıktık!"

Bölgede görev yapan askerleri ziyaret eden Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kaymakamı Kadir Güntepe, kişisel Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, "Karayılan'ın çıkamazsınız dediği yere hakim, savcı ve komutanlarımız hep beraber çıktık" notunu düştü.

Kişisel Twitter hesabından, Beytüşşebap ve çevresinde görev yapan askerleri ziyaretine ilişkin görüşlerini ve fotoğraflarını paylaşan Güntepe, şunları söyledi: