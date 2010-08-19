Karayılan'ın açıklamasına AKP'den sert tepki

T24- PKK’nın Kandil’deki liderlerinden Murat Karayılan’ın, Abdullah Öcalan’ın devletten gelen taleple görüşme veya görüşmeler yaptığını belirterek, “devletle anlaştık” açıklamasına AKP’ten sert tepki geldi. AKParti'den yapılan açıklamada PKK ile müzakere idiasının gerçeği yansıtmadığı ve illegal bir örgütle masaya oturulmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

PKK ile müzakere iddiasının referandum sürecini etkilemeye dönük bir spekülasyon olduğu ifade edildi.

Partinin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Son günlerde bazı basın yayın organlarında, PKK kaynaklarına dayalı olarak, Abdullah Öcalan'la, PKK ile uzlaşıldığı, anlaşıldığı yönünde haber ve yorumlar yer almaktadır.

Tüm halkımız şunu çok iyi bilmelidir ki, AK PARTi'nin ve AK PARTi hükümetinin illegal bir örgütle masaya oturması, müzakere yapması söz konusu değildir ve olamaz. Bu konu ile ilgili tüm söylenenler ve yazılıp çizilenler, halkoylaması sürecini olumsuz etkilemeye ve vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya yönelik spekülasyonlardan ibarettir.

Halkımızın, bazı muhalefet partilerinin ve onların uzantısı olan medya organlarının AK PARTi'ye yönelik bu hasmane tutumunu açıklamalarımız çerçevesinde değerlendireceğinden şüphemiz yoktur.