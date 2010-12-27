Karayılan'dan örgüte: Gülen cemaati kurumlarına saldırmayın

T24 - Öcalan’ın Gülen hareketine ilişkin sıcak mesajları Kandil’de yankı buldu. Murat Karayılan, örgüt üyelerine çağrı yaparak, Güneydoğu’da cemaate yakın isim ve kurumlara yönelik saldırılara artık son verilmesini istedi.



PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Gülen cemaatine yönelik açıklamalarının ardından KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan’dan da benzer açıklamalar geldi. Karayılan, Fethullah Gülen cemaatinin Kürt meselesinde olumlu rol oynayabileceğini belirterek, Kürt hareketine yakın gençlik hareketlerinin Gülen cemaatine karşı zorlayıcı tutumlara girmemesini istedi.

Fırat Haber Ajansı’na (ANF) konuşan Karayılan, şunları söyledi: “Önderliğimizin Gülen cemaatinin yetkililerine dönük verdiği mesaj çok önemliydi. Her ne kadar karşı taraftan olumlayan, doyurucu bir cevap olmasa da sanırım kendi içindeki bazı irtibat sorunlarından da kaynaklı olabilecek şeyler de yaşandı. Ama genel olarak bizim mesajımız iletilmiştir. Mutlaka cemaatin önde gelenleri tarafından da bu durum değerlendirilmektedir” dedi.



Tasfiye ile çözüm gelmez

Gülen cemaatinin Kürt sorununa yönelik politikalarının yanlış olduğunu söyleyen Karayılan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Cemaate yakın basın-yayın kuruluşları Kürt özgürlük hareketini tasfiye ederek bu sorunu çözme temelinde soruna yaklaşım geliştirmiş bulunmaktadır. Biz bunun yanlış olduğunu belirtiyoruz. Bunu devlet zaten uzun bir süreden beri yürütüyor. Kırk yıla yakın bir zaman içerisinde yoğunlaşmış olan bir örgütselleşme ve bu toplumsallaşma gerçeği görülmeden Kürt sorununa çözümleyici bir yaklaşımın geliştirilemeyeceğini söylüyoruz. Bu açıdan cemaatin hem bu yetersiz, sonuç vermeyen, yanlış politikasını görmesini hem de soruna daha doğru politikalarla yaklaşarak, çözümleyici bir rol oynayabileceğini belirtmek istiyoruz.“

Karayılan açıklamalarının sonunda oldukça çarpıcı bir talimat verdi. Karayılan, “Bize yakın gençlik hareketlerinin veya daha farklı yurtsever çevrelerin Önderliğimizin vermiş olduğu mesaj çerçevesinde yaklaşarak, bu cemaatin çevrelerine dönük olumlu bir tutum geliştirmelerinin iyi olacağını düşünüyoruz. Kürt gençlerinin ve değişik grupların zaman zaman bu tür çevrelere dönük yaklaşımlarının zorlayıcı olmaması gerektiğini, en azından karşı tarafa bu konuda şans vermek gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum” diye konuştu.