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Dünya

Karayılan'dan IŞİD'e: Pişman olacaksınız!

Murat Karayılan, bir süredir Irak ve Suriye sahasında sıcak çatışmaya girdikleri IŞİD'i sert sözlerle tehdit etti

16 Ağustos 2014 11:24

Kandil'den IŞİD'e seslenen Murat Karayılan "Bu saldırılarına devam eder isen, sana karşı devreye koymadığımız şeyler var. Bunları devreye koyacağız. Pişman olursunuz” diyerek gözdağı verdi.

PKK’nın lider kadrolarından, KCK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayılan, Kandil Dağı’nda örgütün merkez kampında yaptığı açıklamada, bir süredir Irak ve Suriye sahasında sıcak çatışmaya girdikleri Irak Şam İslam Devleti’ni (IŞİD) sert sözlerle tehdit etti.

"Ey uluslararası çete IŞİD! Ey IŞİD! Kürt halkı yalnız değildir. Bunu böyle bil" diyen Karayılan, ‘henüz kullanmadıkları şeyler’ olduğunu ve saldırıların devam etmesi halinde IŞİD’i pişman edeceklerini söyledi.

PKK'nın silahlı mücadeleye başlamasının yıldönümü olan 15 Ağustos nedeniyle Kandil'de yapılan kutlamalarda konuşan Murat Karayılan IŞİD'e seslendi. "Bu saldırılarına devam eder isen, sana karşı devreye koymadığımız şeyler var. Bunları devreye koyacağız. Pişman olursunuz. Bir an önce bu vahşetinize son verin" diyen Karayılan Kürt halkının kazanımlarına karşı büyük bir saldırı başlatıldığını belirtti.

 

‘Pişman olacaksınız!'

 

Karayılan şunları söyledi:

"Buradan her şeyden önce HPG adına şunu söylüyoruz; Ey uluslararası çete İŞİD! Ey İŞİD! Kürt halkı yalnız değildir. Bunu böyle bil. Bu saldırılarına devam eder isen, sana karşı devreye koymadığımız şeyler var. Bunları devreye koyacağız. Pişman olursunuz. Bir an önce bu vahşetinize son verin. Vahşet uygulamayın. Bugüne kadar sizin sahibiniz Batı'da ve Güney'de katliam uygulayan BAAS rejimiydi. Şimdi de siz yeniden aynı katliamları uyguluyorsunuz. Hiçbir felsefede bu katliamlara yer yoktur. İslam dininde hiç yoktur. Kürdistan halkına karşı 21. yüzyılda sergilenen bu vahşeti tüm dünya izliyor."

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