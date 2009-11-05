Karayılan'a göre Kürt açılımı nasıl ilerler?

Öcalan olmuyorsa bizimle, biz olmuyorsak DTP ile görüşülsün

T24 - Terör örgütü PKK'nın lider kadrosunda yer alan Murat Karayılan, Kürt açılımının ilerlemesi için “çatışmaların durması ve Kürt temsilcilerle diyalog kurulması gerektiğini” söyledi.

Abdullah Öcalan'ın, geçen hafta İmralı'da avukatları ile yaptığı görüşmeden sonra “Demokratik açılım hikâye” dediği basına yansımıştı. Öcalan, açılım sürecinde ciddi olmadığını iddia ettiği AKP’nin barış konusunda samimi olmadığını öne sürerek, “Erdoğan’ı ciddiyete davet ediyorum. Bundan sonra grup da gelmeyecek. Gelmelerine gerek kalmadı” demişti.

Öcalan'ın bu açıklamasının ardından, Kandil'den de benzer bir mesaj çıktı. Örgütün lider kadrosunda yer alan Murat Karayılan, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, barışa doğru ilerleme için iki koşul bulunduğunu savundu. Bu koşulların “Çatışmaların derhal durması ve hükümet ile Kürt temsilciler arasında bir diyaloğun başlaması” olduğunu kaydeden Karayılan, “hükümetin Kürtleri ve uluslararası toplumu yanıltmaya çalıştığını" öne sürdü. “AKP hükümeti hiçbir zaman Kürt sorununu çözme niyeti olmadı. Tiyatro oynuyor” diyen Karayılan, açılım sürecinin ilerlemesi için "Öcalan ile diyalog" kurulması gerektiğini savundu. Karayılan şöyle konuştu:

"Bu isyanın lideri Abdullah Öcalan özgürleşmedikçe Kürtler özgür olmayacaktır... Önderimiz Öcalan’a güvenimiz var. Eğer onunla diyalog başlarsa süreç ilerler. Eğer onunla diyalog kurulmuyorsa, bizimle de konuşulabilir. O da olmazsa, hükümetin konuşabileceği Kürt halkı tarafından seçilen ve parlamentoda olan bir parti var, bu DTP’dir."