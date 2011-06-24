Karayılan: YSK'nın veto kararı savaş nedeni sayılabilir

T24 - YSK'nın Hatip Dicle'nin miletvekilliğini düşürmesinden sonra, BDP destekli bağımsız milletvekillerinin 'meclise gitmeme' kararına, terör örgütü PKK'dan destek geldi.







PKK'nın en üst karar alma merkezi olan Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, "DTK'nin de çağrısını dikkate alarak oy birliğiyle almış oldukları karar, çok doğru ve yerinde bir karardır. Bundan başka bir şey de yapılamazdı. Ayrıca, YSK'nın veto kararı savaş nedeni sayılabilecek bir durumdur" dedi.

PKK'nın ele başlarından Murat Karayılan, BDP destekli bağımsız milletvekillerinin aldığı 'meclise girmeme' kararını çok doğru ve yerinde olduğunu söyledi.

Açıklaması PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı'nda yayınlanan Karayılan, şöyle dedi:

"YSK'nın bu kararı aslında Türk devletinin Kürt siyasetini kontrole almak, burnunu sürtmek, 'siz her şeyi yapamazsınız, sınırları aşamazsınız, fazla ileri gitmeyin, sizi engelleyebiliriz' mesajını içeren, Kürt siyasetini iradesizleştirme ve hizaya çekme kararıdır.

Bu açıdan dün blok vekillerinin gerçekleştirdiği toplantıda, DTK'nin de çağrısını dikkate alarak oy birliğiyle almış oldukları karar, çok doğru ve yerinde bir karardır. Bundan başka bir şey de yapılamazdı. Somut bir adım atılıncaya kadar meclise gitmeyeceklerini açıklamaları Kürt siyasetinin de onurlu bir duruşu sürdüreceğinin kesin kararlılığıdır. "



"Savaş nedeni sayılabilecek bir durum"

Kürt sorunu konusunda günümüzde önemli bir dönemece girildiğini söyleyen Karayılan, şöyle devam etti:

"Bu açıdan yaklaşıldığında devletin Hatip Dicle şahsında Kürt siyasetine karşı yürüttüğü bu veto politikası savaş nedeni olabilecek bir durumdur. Eğer önümüzdeki yakın günler içinde Türk devleti ve hükümeti bu büyük haksızlığı ortadan kaldıran bir girişim geliştirmez ve düzeltmezse, bu, halkımıza karşı resmen bir savaş ilanı anlamına gelecektir.



"Belirleyici olan Bozdağ'ın konuşmasıdır"

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Bülent Arınç'ın konunun parlamentoda konuşularak yasa değişikliğine gidilebileceğiyle ilgili konuşmalarına da değinen Karayılan, belirleyici olanın Bülent Arınç veya Mehmet Ali Şahin değil, Bekir Bozdağ olduğunu söyledi.



Karayılan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Arınç ve Şahin kısmen yumuşak konuşarak bir çözüme gidilebileceğini belirttiler. Ancak anlaşılıyor ki, bu, daha çok onların bireysel görüşleridir. Çünkü onlardan birkaç saat sonra daha resmi bir biçimde AKP adına açıklama yapan Bekir Bozdağ, tüm kapıları kapattı. Belli ki Erdoğan’la ilişki kuruldu, Erdoğan’ın görüşleri çerçevesinde Bekir Bozdağ’ın, bir heyetle beraber bu açıklamayı yapması ihtiyacı duyuldu. Önceki soruda da belirttiğim gibi bu bir karardır. Dolayısıyla kararı uygulayacaklardır. Bu açıdan bana göre belirleyici olan Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin’in konuşması değil, Bekir Bozdağ’ın konuşması olacaktır."