Karayılan: Tutum değişmezse siyasetçileri kaçırıp yargılar, tutuklarız

T24 - PKK’nın bir numarası Murat Karayılan, hükümete Kürt siyasetçilere yönelik politakalarını değiştirmemesi durumunda AK Partili siyasetcileri “kaçırma, yargılama ve tutuklama” tehdidinde bulundu.



Karayılan, Kürt sorunun çözümü için İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın koşullarının düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Karayılan’ın dün Fırat Haber Ajansı’nda yayımlanan açıklamaları şöyle:





EYLEMSİZLİK SÜRECİ: Eylemsizlik sürecini sonlandıran biz değil, AKP hükümetidir. Mart ayını geçiş süreci olarak belirlemiş bulunuyoruz.‘Neden PKK’ye çağrı yapmıyorsunuz’ diyen çevreler buyursunlar, Diyarbakır’da toplansınlar. Çözüm önerilerini bize de sunsunlar, hükümete de sunsunlar. Kim çözüm önerilerini kabul etmiyorsa, ona karşı tavır alsınlar.



DEMİRTAŞ’A ELEŞTİRİ: Kürt siyaset kurumu “Bölge her an patlayabilir”, “bölge pimi çekilmiş bir bomba gibidir” gibi sözler yerine, bu önemli sürecin doğru değerlendirilmesi üzerinde durmalıdır. Bu süre içinde olumlu adımlar atılırsa bu sürecin seçimlere kadar devam etmesi söz konusu olur. Bu konuda samimi yaklaşım olursa çözüm için tartışmaya açığız.



KAÇIRMA TEHDİDİ: Eğer AKP hükümeti Kürt siyasi temsilcilerine karşı politikasını değiştirmez ve bu biçimde tutuklamaya devam ederse o zaman biz de Kürdistan’da topluma karşı suç işlemek konumunda olan çeşitli partiler veya AKP’de bulunup da suç işleyen kişileri tutuklamak durumunda kalacağız. Onlar tutukluyorsa o zaman Kürdistan savunma güçleri de suç işleyenleri tutuklama hakkına sahip olacaktır. Eğer AKP hükümeti bu politikasından vazgeçmez ve bunu devam ettirirse o zaman savunma güçleri de mahkemenin hakkında tutuklama kararı çıkardığı kişileri bu biçimde tutuklamak suretiyle gereken hukuki işlemleri yapacaktır. Bizim de yasalarımız vardır. Hukukumuz vardır. Herkes kendi hukukunu işletecekse bu karşılıklı gelişmek durumundadır. Şimdilik örgütün kararlarını idari olarak durdurduk. Yoksa birçok yerde adam tutuklamaya çalışılacak. Durumun netleşmesiyle birlikte Mart ayından sonra bu konudaki politikamız da netleşecektir.





KAÇIRMA OLAYLARI



PKK tarihinde özellikle asker ve öğretmen kaçırma 90’lı yıllarda yoğun olarak yaşandı. 1994’te Öcalan’ın talimatıyla dönemin partisi DEP seçimleri boykot etme kararı aldı. Partinin bu tavrına karşılık, bağımsız aday olmak istediklerini dile getiren 2 kişi PKK tarafından kaçırıldı. PKK, özellikle örgüt yapılanmasının güçlü olduğu kentlerde, Kürt geleneğinden gelen siyasi partilere yönelik sert muhalefet sürdüren ve Kürt kökenli olan siyasetcileri kaçırıyor. PKK en son, Tunceli AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi İşadamı Ali Aşkın’ı 2008 yılında kaçırdı.Yaklaşık 10 gün tutulan Aşkın daha sonra serbest bırakıldı. PKK bu tarihten sonra çeşitli bölgelerde olmak üzere toplam 7 köy korucusunu da kaçırdıktan bir süre sonra serbest bıraktı.



