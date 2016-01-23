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Karayılan: Türkiye'nin birliği tehdit ediliyor, Erdoğan'dan hesap sorulacak!

''Erdoğan şahsında Türkiye Cumhuriyeti, AKP rejimi yenilmiştir''

23 Ocak 2016 17:46

PKK’ya yakınlığıyla bilinen Radyoya Dengê Kürdistanê’ye mülakat veren KCK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, Doğu ve Güneydoğu’da yaşanan çatışmaların sorumlusunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu ileri sürdü. Karayılan “Gün namus, şeref ve harekete geçme günüdür. Bu bizim için de geçerlidir. Erdoğan’dan katliamın hesabı sorulacaktır” dedi.

ANF’nin haberine göre, kamuoyunun "Cizre’deki olaylara karşı sessiz kaldığını" savunan Karayılan şunları söyledi: 

“Bunda biz de sorumluluk duyuyoruz. Devlet tüm imkan ve tekniğiyle birlikte, profesyonel tüm savaş kadrosunu kullanıyor. Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, SAS komandosu, son olarak Bordo Bereli, bilmem ne bereli, yani neyi varsa kullanıyor. Sahip olduğu tüm silahları da kullanıyor. Erdoğan şahsında Türkiye Cumhuriyeti, AKP rejimi yenilmiştir. Bakınız iki, üç şehir devleti durdurmuştur. Eğer 20 şehir bunu yaparsa sonuç ne olacak? Herkes şimdiden ders çıkarmalı. AKP kendisini bataklıktan kurtarmak için her şeyi yapıyor.”

 

‘Böylesine bir tahribat daha önce yaşanmamıştı’

 

Güvenlik güçlerinin cenaze ve yaralıların alınmasına müsaade etmemesine değinen Karayılan, birlikte yaşam vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı: 

 

“Yapılanlar, Türkiye’nin birliğini tehdit ediyor. Erdoğan bu pratiğiyle uçuruma yol açıyor. Ortaya çıkacak sonuçtan da kendisi sorumlu olacaktır. Hesap Erdoğan’dan sorulacaktır. O kadar çocuk, kadın, annelerimizi şehit düşürdüler. Bu hesap acaba yer de mi kalacak, sorulmayacak mı? Vallahi yerde kalmayacak, tüm bunların hesabı kendilerinden sorulacaktır. Bu kadar senedir bizimle Türk devleti arasında savaş yürütülüyor, ama son iki üç ayda olan kadar tahribat yaşanmamıştı. Türk devleti şu an büyük bir tahribata yol açıyor, halkımızı tümden karşısına alıyor. Cizre’de meydana gelen olay, bu devletin sivillere karşı savaştığının kanıtıdır. Cenazeleri sebze arabasının üzerine alarak kaldıran sivilleri taradılar.”

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