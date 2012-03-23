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Karayılan: Türkiye Suriye'ye müdahale ederse, bölge savaş alanına döner

Karayılan, Suriye'yle ilgili medyada yayınlanan haberleri, konteynır içinde silah bulunduğu iddiaları ve tampon bölge tartışmalarını değerlendirdi

23 Mart 2012 15:19

 

T24 - PKK liderlerinden Murat Karayılan, Türkiye'nin Suriye'ye müdahale ihtimali ve tampon bölge planı ile ilgili olarak "Açıkça belirteyim; eğer Türk devleti Batı Kürdistan'daki halkımıza bir müdahale yaparsa tüm Kürdistan bir savaş alanına dönecektir" dedi.

PKK'ya yakınlığı ile bilinen Fırat haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Murat Karayılan, Suriye'yle ilgili medyada yayınlanan haberleri, konteynır içinde silah bulunduğu iddiaları ve tampon bölge tartışmalarını değerlendirdi.

Karayılan'ın Fırat Haber Ajansı'nda yer alan açıklaması şöyle:

"Şimdi Türk devleti, Batılı devletlerin, özellikle ABD'nin ve bir kısım Avrupa devletinin, teşviki temelinde Suriye'ye müdahale için hazırlanmaktadır. Bir tampon bölgesi oluşturmak üzere Suriye'ye müdahale hazırlıkları söz konusudur. Geçtiğimiz hafta boyunca Suriye'de birçok kişinin Türkiye'ye sığınmakta olduğu haberleri ve Türkiye'de kurulan kampların oluşturduğu hava, aslında Türk devletinin Suriye'ye müdahale hazırlığının zeminini oluşturmaya dönük bir çabadır. Batılı devletler başka amaçlar için müdahaleyi öngörse de Türk devleti oradaki halkımız için müdahaleyi planlamaktadır. Açıkça belirteyim; eğer Türk devleti Batı Kürdistan'daki halkımıza bir müdahale yaparsa tüm Kürdistan bir savaş alanına dönecektir. Batı Kürdistan halkımıza dönük Türk ordusunun herhangi bir saldırısı Türk devletiyle Kürt halkının kapsamlı bir çatışmasına yol açacak büyük bir tehlikedir.

Ben burada şunu söyleyeyim; Öncelikle kendi içinde şiddet ve faşizm uygulayan, Kürt halkına en ufak bir hak tanımayan bir sömürgeci zihniyet nasıl Suriye'ye demokrasi ve özgürlük getirebilir? Türk devleti bununla kimi kandıracaktır. Bütün dünya halkları bu gerçeği bilmemekte midir? Evet, ABD, bilmem Avrupa'nın bazı devletleri kulaklarını buna tıkamakta, gözlerini buna kapatmaktadır. Kirli çıkarları için bunu yapmaktadırlar ama dünya kamuoyu bunu biliyor."

 

 

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