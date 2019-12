Karayılan: 'Suikast listesi' yalan haber

T24- PKK'nın Kandil'deki lideri ve KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, Akşam gazetesinde yayımlanan "PKK'nin suikast listesi" haberini yalanladı. Karayılan, listede yer alan Taraf gazetesinin emniyet kökenli yazarı Emre Uslu'yu kast ederek "Aralarında bazı gazetecilerin de ismi var, deniliyor. Biz şimdiye kadar ne zaman gazetecileri hedef aldık?" dedi.

Akşam gazetesinde yayımlanan haberle birlikte Karayılan, Sabah gazetesinin 24 Mayıs tarihli sayısında yayımladığı ve PKK ile Ergenekon’un gizli planlar yaptığı yönündeki haberleri de yalanladı. Bu tür haberlerin masabaşı hazırlanmış haberler olduğunu belirten Karayılan, Kürt özgürlük hareketinİn önde gelen isimlerinde Cemil Bayık’ın herhangi bir görüşmesinin kesinlikle olmadığını belirtti.

Karayılan şunları söyledi: “Şimdi Sabah gazetesinin manşetten verdiği habere göre Ergenekon üyesi olan bazı kişiler Kürdistan dağlarına gelerek Cemil Bayık arkadaşımızla görüşmüşler ve bu görüşmede ortak eylem planlamaları yapılmış ve bununla da seçim süreci sabote edilmek istenmiş. Bu tür haberler külliyen yalandır. Böyle bir görüşme hiçbir zaman yapılmamıştır. Bunlar tümden masa başı hazırlanmış ve bizi karalamaya yönelik haberlerdir.”





Savcılara çağrı





Karayılan, haberde ismi geçenlerin tespit edilmesi gerektiğini bunun da savcılığın işi olduğunu söyledi. İtiraflarda bulunanların bir zamanlar devlet memuru olduklarının söylendiğini ifade eden Karayılan şöyle konuştu: “Eğer gerçekten bu tür haberlerin doğru olduğu iddia ediliyorsa, savcılık bunu araştırmalı ve sadece ad ve soyadlarının baş harfleri geçen kişilerin kim olduğunu ortaya çıkarmalıdır. Bu insanlar gelip bizimle görüşmüşlerse bunlar suç işlemişlerdir. O halde neden savcılık bunları açığa çıkarıp, tutuklamıyor. Bunları ortaya çıkaramazlar çünkü bu tür iddialar tümden yalandır.”





'Bize karşı en fazla savaşan güç Ergenekon'dur'





Kendisine demokratım diyen bazı kişilerin de bunun bir haber olduğu, üzerinde düşünülmesi gerektiğini ifade ettiklerini belirten Karayılan, “Bu haberin nesinin üzerinde duracaksın. Bu tümden yalana ve iftiraya dayalı bir şeydir. Gülen cemaati Kürt Özgürlük Hareketi’ni karalamak için bazı savcılar vasıtasıyla 3-4 yıldır PKK ile Ergenekon’un ilişkili olduğu yalanını yaymaya çalışıyor. Ergenekon kimdir? 30 yıldır bize karşı en fazla savaşan bir güçtür. Binlerce arkadaşımızı işkence ile şehit etmiş, bunca katliam yapmıştır. Şimdi de kalkıp deniliyor ki bunların PKK ile ilişkisi var. Oysa 30 yıldır devlet adına bizimle savaştılar. Ancak AKP’nin iktidarını ele geçirmeye çalışınca bunlar tutuklandılar. O zaman ben de sormak istiyorum? Neden 30 yıldır Kürdistan’da gerçekleştirilen katliamlar hakkında dava açmıyorlar? Eğer gerçekten ikiyüzlü ve alçak değillerse neden Fıratın doğusunda gerçekleşen karanlık olaylar üzerine Ergenekoncuları yargılamıyor, yaptıklarının hesabını sormuyorlar. Binlerce Kürt insanını katlettiler, binlerce köy yaktılar, açılan Ergenekon davasında bu tür iddialar neden yargılama konusu edilmiyor?"





'Varsa ellerinde belgeler açıklasınlar'





İddiaların asılsız olduğunu belirten Karayılan , “Varsa ellerinde belge ispatlasınlar. İspatlayamazlar çünkü bu tür haberlerin gerçeklik payı zerre kadar yoktur. Aslında bununla başka şeylerin hesabını yapıyorlar. Biz şu anda eylemsizlik halindeyiz. Zaten şimdiye kadar ki tüm seçimlerde de tek taraflı eylemsizlik halinde oldu. Şimdi halen devlet adına Önderliğimizle görüşen heyet önderliğimizden eylemsizlik ilan etmemizi talep etti ve biz de kabul ettik. Ama son iki ayda 40’tan fazla arkadaşımız şehit düştü. Yüzlerce insanımızı tutukladılar. Kürdistan sokaklarını işkencehaneye çevirmişler ama biz tek taraflı olarak yine de eylemsizlik pozisyonumuzu koruduk. Çünkü biz 15 Haziran'a kadar eylemsizlik halinde olacağımızı söyledik. Fakat bazı yerlerde misilleme hakkımızı kullandık. Bununla da AKP ye şu mesajı vermek istedik; Dedik ki eğer sen polislerini Kürdistan sokaklarında çekmezsen, biz istersek her şeyi yapabiliriz. Sadece birkaç misilleme eylemi yaptık diye Türkiye’de PKK ile Ergenekon ortak eylem planlaması yapmış diyorlar ve bunun üzerinden kıyamet koparıyorlar; seçimleri sabote etmek istediğimizi iddia ediyorlar. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bu tür iddialar tümden karalamaya dönük yalanlardır’’ diye konuştu.





Erdoğan hem suçlu hem güçlü





Erdoğan’ın seçim meydanlarında dile getirdiği Silivri ve PKK iddialarına dikkat çeken Karayılan, Erdoğan’ın bu iddiaları desteklemek için hiçbir kanıtı olmadığını belirtti. “Biz eylemsizlik pozisyonundayken gerçekleştirilen operasyonlarla Amanoslar’da, Dersim’de, Botan’da arkadaşlarımızı şehit eden kim” diye soran Karayılan şu değerlendirmelerde bulundu: “Erdoğan yavuz hırsız misali, hem suçlu hem de güçlüdür. Bize yönelik bu kadar saldırı ve katliam varken biz hiç mi karşılık vermeyelim. Aslında istenildiği gibi de karşılık vermiş değiliz. Herkesin bunu da bilmesi gerekir. Özellikle şunu açıkça söyleyeyim; biz o yalancıları muhatap almıyoruz. Fakat Türkiye’nin demokratları, barıştan yana olanlar ve adil yaklaşanlarla tüm Kürt halkı bilsin ki, içinde bulunduğumuz Mayıs ayı eylem yapmaya çok müsait bir aydır. Eğer biz şimdi güçlerimizden eylem yapmalarını istersek Türkiye de taş üstünde taş kalmaz. Her gün 15-20 eylem gerçekleştirilir. Ama AKP bir taraftan bize haber gönderip bizden eylemsizlik yapmamızı talep ediyor, bir taraftan da dağlara askeri operasyon çıkarıyor, polislerini sokaklara salıyor. Yani AKP her yönüyle çıkar sağlamaya çalışıyor. Bir yandan güçlerimizi eylemsizlik pozisyonuna çekerek faydalanmak istiyor, bir yandan da operasyonlar yaparak, arkadaşlarımızı şehit düşürerek faşist kesimlere yönelik propaganda yapıp çıkar sağlamaya çalışıyor. Bu bir oyundur. Sabah'ın yayınladığı bu haber gibi haberlerle bu gerçekliğin üzerini örtmeye çalışıyorlar. Aslında planlar yapan kendileridir."





Suikast listesi, Akınan ile röportajın rövanşı





Geçtiğimiz gün Akşam gazetesinde “PKK’nin suikast listesi” diye yayınlanan habere de değinen Karayılan, gazete yönetiminin aynı gazeteden kendisiyle geçtiğimiz günlerde röportaj yapan Serdar Akinan’ın röportajının rövanşını almak istediğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu haber de tıpkı Sabah gazetesinin haberi gibi tümden yalan bir haberdir. PKK’nin suikast listesi diye bir liste yoktur. Aralarında bazı gazetecilerin de ismi var, deniliyor. Peki ben de soruyorum? Biz şimdiye kadar ne zaman gazetecileri hedef aldık? Böyle bir şey şimdiye kadar olmuş mudur? Hayır olmamıştır. Dolayısıyla bu da yalandır. Böylesi komplo içerikli haberler hazırlayan polis merkezidir. Aslında yürütülen psikolojik bir savaştır. Bilgi kirliliği yayılmaya çalışılıyor. Her şey çarpıtılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla açıkça söylüyorum, bu tür şeylerin hepsi tümden yalandır.”





AKP Kürtleri teslim almak ve yok etmek istiyor





“AKP özgür Kürdü tasfiye etmek, teslim almak ve yok etmek için çaba sarf ediyor, ama öte taraftan da Kürtler bizim kardeşlerimizdir, biz Kürt sorununu çözmek içinde çaba sarf ediyoruz” diyen Karayılan buna karşı Kürt halkına da şu çağrıda bulundu: “Bazı kimseler kendi onurlarını mevki-makama satarak AKP Kürtler için en iyi partidir, diyorlar. Bunlar külliyen yalandır, kandırmaya yöneliktir. Halkımız bu gerçekleri görmeli. Herkes Hakkari ve Şırnak halkı gibi tavır sahibi olmalıdır. Özellikle çalışanlar ev ev dolaşıp çalışma yapmalı. Bu şekilde Türk devletine bu seçimlerde gereken cevap verilerek, Kürdistan demokrasisinin önü açılmalıdır. Bunun zamanı gelmiştir. Süreç bizden bunu istemektedir. Bu süreçte herkes sorumlu yaklaşmalı ve herkes görevlerini yerine getirmelidir” dedi.