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Karayılan: PKK'nın yapısı ölme öldürme standartlarına uygun

TEPAV’da terör uzmanı olan Nihat Ali Özcan, TBMM'ye yaptığı açıklamada PKK'lıların yüzde 88’inin erkek, yüzde 12’sinin kadın olduğunu, katılımın 9 yaşa kadar düştüğünü belirtmişti.

15 Şubat 2012 18:38

T24 - Murat Karayılan, PKK'ya 9 yaşındaki çocuklar alındığı yönündeki iddialara karşılık verdi. Karayılan bu konuda, “9 yaşındaki çocukların bile örgüte alındığını belirtmesi de doğru değildir. Başbakan da bir hafta önceki bir konuşmasında üç bin civarında çocuk yaşta kişiyi savaşa aldığımızı ifade ederek, bizi suçlayan bir konuşma yapmıştı' dedi. Karayılan, PKK’nın örgüte alınacak savaşçı yaşıyla ilgili uluslararası kurumlarla protokol imzaladığını da sözlerine ekledi.  

Murat Karayılan'ın ANF’deki açıklamaları şöyle:  

 

PKK BM ile protokol mü imzaladı? 

 

Karayılan şöyle devam etti: 

“Yine bu hususları takip eden BM paralelinde çalışan uluslararası kurumlar vardır. Hemen belirteyim ki, HPG bir ay kadar önce savaşa alınacak savaşçı yaşıyla ilgili bu uluslararası kurumlardan birisiyle bir protokol de imzalamıştır. Belki de Türk devleti bundan haberdar olduğu için bugünlerde hem Başbakan hem de Nihat Ali Özcan böyle yaşla ilgili özellikle vurgular yapmaktadırlar. Doğrudur, bize küçük yaşta katılımlar da olmaktadır. Ama dokuz yaşındaki çocuklar değil. Küçük yaş dediğimiz, 16-17 yaşlarındaki gençlerdir. Ancak biz bu yaşlardaki gençleri savaşa sokmamaktayız. Bir kere gelmiş oldukları için biz çoğunu geri gönderme imkanını bulamamaktayız. Dolayısıyla ortamımızda geri cephelerde onları eğiterek, ideolojik, siyasi, kültürel eğitimlerle geleceğe hazırlamaya çalışmaktayız. Böyle bir gerçek var ama onların belirttiği gibi dokuz, on, on dört yaşındakiler yoktur, bu doğru değildir."

"Belki şuna bakarak, sonuca gidiyor olabilirler, bilemiyorum; yani nüfus kayıtlarındaki yaş durumuna bakıyorlar. Şimdi Kürdistan'da herkes askere geç gitmek için ya da başka nedenlerden dolayı genellikle çocuklarının yaşlarını küçük yazdırırlar; genellikle zamanında yazdırmazlar, sonradan yazdırırlar ve küçük yazdırırlar. Eğer buna dayanarak belirtiyorlarsa bilemem. Fakat genelde bu konuda doğru olmayan şeyler ortaya atılmaktadır.”

 

'Ölme öldürme standartlarına uygun'

 

Murat Karayılan ayrıca, "Bizim yapımız bellidir. İsteyen gelip, görebilir. Yaş standardı uluslararası standartlara uygundur. Özellikle savaş cephesinde yer alanların bu konudaki standartlara uygunluğu kesindir. Belki geri cephelerde, eğitim ortamlarında tutulan ve 18 yaşın altındaki bir kesim savaşçı olsa da esas olarak biz bu konuda uluslararası normlara uymayı taahhüt eden bir hareketiz” dedi.

 

 

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