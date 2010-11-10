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Karayılan: PKK sınır dışına çekilmeyecek

Murat Karayılan, PKK'nın Türkiye içinden sınır dışına çekilmeyeceğini söyledi.

10 Kasım 2010 02:00

T24 - PKK'nın Kandil Dağı'nda bulunan liderlerinden Murat Karayılan, PKK'nın Türkiye içinden sınır dışına çekilmeyeceğini söyledi. Karayılan, 'Böyle bir durum söz konusu değildir ve herhangi bir biçimde gündemimize de gelmiş değildir. Çünkü olamayacak bir şeydir' dedi.



PKK’nın Kandil Dağı’ndaki elabaşlarından Murat Karayılan, örgüte yakınlığı ile bilinen Fırat Haber Ajansına son gelişmeler ile ilgili konuştu. Karayılan, örgüt mensuplarını Türkiye sınırları dışına çıkarmanın gündemlerinde olmadığını belirterek, “Böyle bir durum söz konusu değildir ve herhangi bir biçimde gündemimize de gelmiş değildir. Çünkü olamayacak bir şeydir. Bunu dayatmak aslında süreci çözmemek, ertelemek, zamana yaymak ve belki de başka niyetleri taşımak anlamına gelir. Biz bunu imha planları çerçevesinde yapılmış bir öneri olarak algılarız” dedi.


"Silahlı mücadele dönemi bitmedi"

Abdullah Öcalan'ın kendilerine yazdığı mektupta çok ihtiyatlı yaklaşarak, çözüme ilişkin kesin bir vurgu yapmadığına dikkat çeken Karayılan, bazı Kürt siyasatçiler tarafından dile getirilen, ‘PKK ve silahlı mücadele dönemi bitmiştir” söylemlerinin savaş yanlısı güçlere cesaret verdiğini ve bu tür tespitleri yapmanın yanlış olduğunu ileri sürdü. Karayılan, “Yine Kürdistan halkı için ‘toplum bıktı, artık barış istiyor’ gibi tespitler de çok doğru değil. Bu toplum özgürlükle buluşmadan hiç kimse onu durduramaz” dedi.


"Canlı bomba görevini yaptı"

İstanbul Taksim’de 32 kişinin yaralandığı ve Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) tarafından üstlenilen intihar eylemi ile ilgili de konuşan Karayılan, TAK'ın Taksim'de gerçekleştirdiği eylemi onaylamadıklarını ve eleştirdiklerini de söyledi. Karayılan, “Bu eyleme karar verenleri kınadık. Bizim eleştirimiz bu kararı veren kurumadır. Ancak bu eylemi yapabilecek düzeyde fedaileşmiş bir militana herhangi bir şey belirtmiyoruz. Eleştirilerimiz Vedat Acar’a yönelik değildir. O bir eylemci, fedai, militan olarak görevini yapmıştır” dedi.


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