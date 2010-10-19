Karayılan: Operasyonlar başlarsa ateşkes gözden geçirilir

T24 - Terör örgütünün Kandil'deki elebaşlarından Murat Karayılan, PKK'ya karşı operasyonlar başlarsa eylemsizlik kararını gözden geçireceklerini söyledi.



İngiliz Independent gazetesi PKK'nın Kuzey Irak'taki elebaşlarından Murat Karayılan ile Kandil'de yapılmış bir mülakat yayınladı.

Karayılan, barışçı çözüm bulunması için zamanın daraldığını belirtti ve 15 gün içinde olumlu bir adım atılmazsa PKK'nın eylemsizlik kararını gözden geçireceğini kaydetti.

Karayılan şöyle konuştu:

"15 gün daha bekleyeceğiz. Olumlu bir gelişme olursa tek taraflı ateşkesi uzatacağız. Somut bir adım atılmazsa, gelişmeleri değerlendireceğiz ve kendimizi savunmak için yapmamız gerekeni yapacağız."

Haberde Türkiye'nin PKK'ya darbe indirmek için Suriye ve İran'ın desteğini almaya çalıştığı belirtilerek "Ama Ankara'nın şimdiye kadar sınırları içinde PKK'nın varlığına göz yuman Kürt Bölgesel Yönetimi'nden gerekli desteği görüp göremeyeceği bilinmiyor. Bazı gözlemciler, böyle bir stratejinin daha kanlı bir tepkiye yol açmasından endişe ediyor" deniyor.

PKK, Eylül'de sona eren eylemsizlik kararını, 1 ay uzatmaya karar vermişti.



