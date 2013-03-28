Karayılan: Kuzey Irak'taki liderler süreci destekliyor

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, silahlı üyelerinin ateşkese bağlı kalacaklarını, Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt Hükümeti'nin sürece açık destek verdiğini anlatırken, bölgedeki dostlara danıştıklarını söyledi.

PKK’nın Kandil’deki önde gelen isimlerinden Murat Karayılan, silahlı üyelerinin ateşkese bağlı kalacaklarını, Kuzey Irak’taki bölgesel Kürt Hükümeti’nin sürece açık destek verdiğini anlatırken, bölgedeki dostlara danıştıklarını söyledi.

Uydu aracılığıyla yayın yapan ‘Newroz TV’nin haberine göre, Karayılan, Irak Devlet Başkanı Celal Talabani’nin liderliğindeki Kürdistan Yurtsever Birliği’ne ait Kurdsat TV, NRT TV, GK TV , Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Irak Kürdistan Demokrat Partisi’ne ait Kurdistan TV ile Zagros TV ve ‘Goran Hareketi’ne ait KNN TV’nin katıldığı basın toplantısı düzenleyerek 21 Mart’tan bu yana Türkiye ve bölgedeki gelişmeleri anlattı.

Düzenlenen basın toplantısına Karayılan’a KCK Yürütme Konseyi üyeleri Ronahi Serhat ve Xebat Hewleri de katıldı. Karayılan, Abdullah Öcalan’ın başlattığı ‘Demokratik Çözüm Süreci’ ve ilan ettikleri ateşkesi anlatırken, Türkiye’deki silahlı gruplarla görüştüğünü ve eylem yapmayacaklarını belirtirken, sınırların çekilmesinin 3 amaçlı süreç olduğunu söyledi. Karayılan, asıl amaçlarının Abdullah Öcalan’ın özgürlüğe kavuşması olduğunu, Kuzey Irak’taki bölgesel Kürt yönetimi ve hükümetinin desteklediği süreç ile ilgili bölgedeki ‘Dostlara’ danıştıklarını ifade etti.