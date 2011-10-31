Karayılan: Kürtlere kendini yönetme hakkı tanınırsa PKK silah bırakır

T24 -

'Barzani'nin çabaları önemli'

'Son 3 yılda devletle doğrudan görüşmeler oldu'

'İran ve PJAK arasındaki ateşkes sürüyor'

'Bask modeli olursa silah bırakabiliriz'

PKK'ya yakınlığı ile bilinen Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan açıklamada Karayılan, “Peşmerge gerilla arasında hiçbir zaman savaş olmaz. Kürtlerin bir birine karşı bir kez daha savaşmasının zemini kalmadı. Bu konuda Kürt siyasetçileri ve sözlerine inancım var” dedi.Mesut Barzani’nin sorunun barışçıl çözümü için çaba içerisinde olduğunu anlatan Karayılan, “Kürdistan Bölge Başkanı Sayın Mesut Barzani, Kürt sorununun siyasi çözümü için bir çözüm çabası içerisindedir. Biz bu çabaları önemli buluyoruz. Biz sorunun siyasi ve diyalog yoluyla köklü çözümünü istiyoruz” dedi.Türk devleti ile PKK arasındaki görüşmelere de değinen Karayılan, “Geçen beş yıl içinde Türk devleti ile bazı ilişkilerimiz oldu. İlk iki yılda bu ilişki bazı dostlar aracılığıyla yürütüldü, son üç yılda ise doğrudan görüşmeler yapıldı” şeklinde konuştu.PKK lideri Abdullah Öcalan’ın sunduğu protokollere işaret eden Karayılan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın protokolleri reddettiğini söyledi. Şimdi bazı tarafların siyasi sürecin yeniden başlamasını istediğine dikkat çeken Karayılan, “Bu konuda Sayın Barzani ile bazı tarafların çabaları var” dedi.Karayılan, İran ile PJAK arasında ateşkes olduğunu ve halen devam ettiğini söyleyen Karayılan szölerini şöyle sürdürdü: “İran ile PJAK arasında bir ateşkes var, ateşkese her iki tarafta uymaya devam ediyor. Bu iyi bir durum ve tarafımızca memnuniyetle karşılanıyor.”Karayılan ETA'nın silah bırakmasını "doğru ve olumlu bir karar" olarak değerlendirdi. İspanya hükümetinin de bu konuda tavrının olumlu olduğunu söyleyen Karayılan, Türkiye’de de Kürtleri kendi kendini yönetme hakkı tanınması halinde “silah bırakacaklarını” söyledi.