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Karayılan: Kürtlere kendini yönetme hakkı tanınırsa PKK silah bırakır

PKK'nın liderlerinden Murat Karayılan, ETA'nın silah bırakmasını olumlu bulduğunu söylediği

31 Ekim 2011 02:00

T24 - PKK liderlerinden Murat Karayılan, ETA'nın silah bırakmasını olumlu bulduğunu söylediği açıklamasında Kürtlere de kendini yönetme hakkı tanınması halinde PKK'nın silah bırakabileceğini söyledi.



PKK'ya yakınlığı ile bilinen Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan açıklamada Karayılan, “Peşmerge gerilla arasında hiçbir zaman savaş olmaz. Kürtlerin bir birine karşı bir kez daha savaşmasının zemini kalmadı. Bu konuda Kürt siyasetçileri ve sözlerine inancım var” dedi.


'Barzani'nin çabaları önemli'

Mesut Barzani’nin sorunun barışçıl çözümü için çaba içerisinde olduğunu anlatan Karayılan, “Kürdistan Bölge Başkanı Sayın Mesut Barzani, Kürt sorununun siyasi çözümü için bir çözüm çabası içerisindedir. Biz bu çabaları önemli buluyoruz. Biz sorunun siyasi ve diyalog yoluyla köklü çözümünü istiyoruz” dedi.



'Son 3 yılda devletle doğrudan görüşmeler oldu'

Türk devleti ile PKK arasındaki görüşmelere de değinen Karayılan, “Geçen beş yıl içinde Türk devleti ile bazı ilişkilerimiz oldu. İlk iki yılda bu ilişki bazı dostlar aracılığıyla yürütüldü, son üç yılda ise doğrudan görüşmeler yapıldı” şeklinde konuştu.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın sunduğu protokollere işaret eden Karayılan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın protokolleri reddettiğini söyledi. Şimdi bazı tarafların siyasi sürecin yeniden başlamasını istediğine dikkat çeken Karayılan, “Bu konuda Sayın Barzani ile bazı tarafların çabaları var” dedi.


'İran ve PJAK arasındaki ateşkes sürüyor'

Karayılan, İran ile PJAK arasında ateşkes olduğunu ve halen devam ettiğini söyleyen Karayılan szölerini şöyle sürdürdü: “İran ile PJAK arasında bir ateşkes var, ateşkese her iki tarafta uymaya devam ediyor. Bu iyi bir durum ve tarafımızca memnuniyetle karşılanıyor.”


'Bask modeli olursa silah bırakabiliriz'

Karayılan ETA'nın silah bırakmasını "doğru ve olumlu bir karar" olarak değerlendirdi. İspanya hükümetinin de bu konuda tavrının olumlu olduğunu söyleyen Karayılan, Türkiye’de de Kürtleri kendi kendini yönetme hakkı tanınması halinde “silah bırakacaklarını” söyledi.


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