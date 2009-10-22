Karayılan: Karşılamaya şov demek halka saygısızlıktır

İmralı Cezaevi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapsini çeken Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından Kandil ve Mahmur'dan gelen 34 kişilik grubun tutuklanmadan Türkiye'ye girişini olumlu karşılayan PKK liderlerinden Murat Karayılan, “Biz bu adımı attık buyurun siz de bir adım atın. Durup bekleyeceğiz, devletin ve hükümetin atacağı adım ne olacak ona bakacağız” dedi.

PKK’lı grubun Türkiye’de serbest bırakılmasının ardından PKK yanlısı yayın yapan Fırat Haber Ajansı’na konuşan Karayılan, Türk devletin Kürt politikasını değiştirdiğini savunarak şu mesajları verdi:

Şov değil barış istemi: Barış gruplarının büyük bir coşkuyla ve kitlesel düzeyde karşılanması şov değildir. Halkımızın yıllardan beri sürdürülen savaşın bitip, yeni bir sürece ulaşma istemidir, sevincidir. Yaşanan katliamları, köy boşaltmaları ve her türlü aşağılayıcı yaşam koşullarını yaşayan insanların bu barış umutlarının ortaya çıkmasıyla birlikte sokağa dökülmesine ‘şov’ demek acı gerçekleri görmemek ve bu halka saygısızlıktır.

Olumlu amaher şey değil: Grupların tutuklanmamasını olumlu görüyorum ama bu her şey değildir. Şimdi Türkiye’de çeşitli çevrelerle görüşerek hareketimizin bakış açısını yansıtacaklardır. Yine yazılmış mektuplar var, mektupları ulaştıracaklardır. Ki zaten teslim de etmişler. Ama onu takip edeceklerdir.

Avrupa’dan grup gelecek: Birkaç gün sonra Avrupa’dan benzer bir grup gelecektir. Şimdi sayın İçişleri Bakanı ‘Bu bizim demokratik açılım politikamızın bir aşamasıdır’ diyor. Olabilir. Ama ‘Sayının yüz elliye ulaşacağını umuyorum’ demektedir. Fakat bu kadar tek yanlı istemi dayatmak sonuç verir mi? Ben de şunu söylüyorum; biz bu adımı attık buyurun siz de bir adım atın. Devlet de kendi açılımını sözden çıkarıp, pratiğe dönüştürmelidir. Onların açılımı nedir, bir görelim.

Durup bekleyeceğiz: Durup bekleyeceğiz, devletin ve hükümetin atacağı adım ne olacak ona bakacağız. Örneğin buradan uğraşıp grup göndereceğiz, öbür taraftan da Cudi’den, Gabar’dan şehit haberleri gelecek. Uçaklar sürekli dolaşacak, şurası burası bombalanacak. Bir taraftan bunlar yaşanacak öbür taraftan gruplar göndereceğiz. Hiç kimse böyle yapmaz. Bundan sonra atması gereken adımlar var. Her şeyden önce operasyonların durması gerekiyor. Ondan sonra diyalogun başlaması lazım. Bu sorun nasıl çözülecek konusunu tartışmak, müzakereyi başlatmak lazım.

Barışmak istiyoruz: Biz Türkiye ile barışmak istiyoruz. Biz Türkiye’de Kürt halkı ve Türk devleti arasında yaşanan çatışmayı barışçıl ve diyalog yöntemleriyle çözmek istiyoruz. Ama bunu zayıf olduğumuzdan dolayı değil, bunu doğru bulduğumuzdan dolayı yapıyoruz. Bu doğru anlaşılsın.