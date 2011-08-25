Karayılan Kandil'i terk etti, 'şahinler' ağırlığını koydu

T24 - İran tarafından yakalandığı bilgisi doğrulanmayan PKK’nın iki numaralı ismi Murat Karayılan’ın akıbeti merak konusu. Ankara’ya ulaşan son bilgilere göre, Karayılan ne İran’ın elinde ne de Kandil dağalarındaki ana karargâhında. Türk özel timlerine yakalanma korkusu yaşayan Karayılan, ana karargâhını terk etti ve etraftaki irili, ufaklı yerleşim merkezlerinde, ‘mobil karargâh’ düzenine geçti. Bu arada PKK’da iktidar savaşı da tam gaz sürüyor. Suriye ve İran’dan destek aldığı öne sürülen PKK’nın ‘şahin’ kanadı, Karayılan’a karşı bir adım öne geçti. Bu kanat, İmralı tutuklusu Abdullah Öcalan’ı da dikkate almamaya başladı.





Radikal gazetesinden Ömer Şahin'in haberine göre; PKK, Abdullah Öcalan ve Murat Karayılan üçgeninde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bir haftadır nerede, kimin elinde olduğu konusunda spekülasyonlar yapılan Karayılan’ın, tahmin edildiği gibi İran’ın elinde olmadığı öğrenildi. İstihbarat örgütlerinden yansıyan bilgiler, Murat Karayılan’ın güvenlik kaygısıyla Kandil’i terk ettiği yönünde. Kuzey Irak’a giren özel harekât timlerinin nokta operasyonu ile kendisinin izini sürdüğü endişesi yaşayan Karayılan, örgütte yaşanan iç karışıklıktan dolayı da kendini güvende hissetmiyor. Bu yüzden sık sık adres değiştiren Karayılan, korumalarıyla beraber Kandil’in çevresindeki köy ve kasabalarda konaklıyor. Üst düzey bir yetkili, “Karayılan, iki gün aynı yerde, evde barınmıyor. Kandil’in etrafındaki yerleşim merkezlerinde izini kaybettiriyor. Yani mobil vaziyette” dedi.

Öcalan güç kaybediyor



PKK’da yaşandığı söylenen iç mücadele de dikkat çekici. Aktarılanlara göre PKK, fiili olarak üç parçalı görüntü veriyor. Öcalan ile iki numarası görülen Murat Karayılan gün geçtikçe örgüt üzerindeki gücünü kaybediyor. ‘Ateşkes’ çağrısına rağmen yapılan son saldırılar ve adam kaçırma eylemleri Öcalan’ın nüfuzunu kaybetmesinin göstergesi olarak gösteriliyor. PKK’da dengeler sertlik yanlısı olarak bilinen şahin kanat lehine değişiyor. ‘Savaş’ın sürmesini isteyen bu kanadın başını Cemil Bayık ile Suriye uyruklu Fehman Hüseyin çekiyor. Örgüt içinde karşılığı olan Mustafa Karasu, Duran Kalkan, Ali Haydar Kaytan ve Sabri Ok da bu kanatla birlikte hareket ediyor. Ortadoğu’da yaşanan son gelişmelerin sertlik yanlılarına alan açtığı biliniyor. Bu grubun en büyük destekçileri arasında, Ortadoğu politikasında Türkiye ile farklı bir çizgi benimseyen Suriye ile İran gösteriliyor. İki ülkenin PKK’nın iç dengeleriyle oynadığı ve bunu Türkiye’ye karşı koz olarak kullanmak istediği de gelen haberler arasında. Suriyeli Fehman Hüseyin, Esad yönetimine karşı artan baskılar ve İran’ın devreye girmesi ile daha çok ön plana çıkmaya başladı. TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri), HPG (Kürdistan Savunma Güçleri) örgütlerinin sorumluluğunu üstlenen Hüseyin’in, şehirlerde yapılan bütün eylemlerde parmağı olduğu söyleniyor.

BDP’lilere İmralı’ya gidiş izni yok



Kandil’e yapılan hava harekâtı sonrası İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la görüşmek isteyen BDP’lilere kötü haber. Hükümet, BDP’lilerin Öcalan’la görüşme isteğine soğuk bakıyor. Adalet Bakanlığı’nın BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, Siirt Milletvekili Gültan Kışanak ile DTP eşbaşkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk’un İmralı için izin isteğine ‘hayır’ diyeceği öğrenildi. BDP’ye kurumsal izin verilmesi düşünülmezken Öcalan ile görüşme olasılığı olan tek isim olarak Aysel Tuğluk gösteriliyor.Henüz milletvekili yemini etmeyen Tuğluk’un ‘avukat’ sıfatıyla görüşmesine izin verilebileceği konuşuluyor. Tuğluk, daha önce avukat olarak birkaç kez Öcalan ile görüşmüştü.



Öcalan, üç haftadır avukatlarıyla da görüştürülmüyor. Üç avukatı, dün de olumsuz hava koşulları gerekçesiyle İmralı’ya götürülmedi.





