Karayılan: İsrail Kürt halkından özür dilemeli

T24- KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın PKK ile temas kuracağı yönündeki iddialara "PKK herhangi bir devlete karşı kendisini kullandıracak bir hareket değildir" diye yanıt verdi. Karayılan, "Öncelikle İsrail'in dışişleri bakanının gerçekten böyle bir şey söyleyip söylemediğini bilemiyoruz. Çünkü kendisi reddetti. Ama eğer söylemişse yanlış yapmıştır. PKK kendi ilkeleri doğrultusunda elbette ki ilişkilere açıktır. Ama herhangi bir devlete karşı kendisini kullandıracak bir hareket değildir. Eğer İsrail devleti PKK ile ilişki kurmak istiyorsa önce PKK önderliğini uluslararası bir komployla teslim alıp, Türkiye'ye verilmesinde oynadığı rolden dolayı PKK ve Kürt halkından özür dilemesi gerekmektedir" dedi.





Karayılan ANF'de yayınlanan "söyleşisinin" ikinci bölümünde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Arap ülkelerine ziyaretine için ise "Tıpkı bir Osmanlı padişahı gibi davranarak, bütün İslam Alemini, özellikle de geçmişte Osmanlı'nın denetiminde olan ülkelerin liderliğine adeta soyunmuş bulunuyor. Bu anlamda zaman zaman İsrail'e karşı çıkışlar yaparak, kendisini bir Arap dostu, Filistin davasının destekleyicisi gibi göstermeye çalışıyor. Fakat bunu yaparken aynı zamanda ABD'nin öncülüğünde uluslararası güçlerin Ortadoğu'yu yeniden dizayn etme politikasında da önemli bir rol üstlenmiş bulunuyor" iddiasında bulundu.







Türkiye'nin füze kalkanının konulmasıyla İsrail'in stratejik düzeyde savunulmasını üstlenen bir ülke olduğunu savunan Karayılan, "Bölgede İsrail'i savunmada stratejik bir rol sahibi olan bir ülkedir. Ama öte yandan sanki İsrail ile adeta savaş eşiğine gelecekmiş gibi bir hava yarattılar. Bu sansasyonel bir şeydir. İçi boş bir söylemdir. Bu daha çok kamuoyunu yanıltmak, özellikle Arap alemine mesaj vermek için yaratılan bir gerginliktir" dedi.





İsrail devletinden Kürt sorununun barışçıl yöntemlerle çözümüne ilişkin herhangi bir çaba görmediklerini belirten Karayılan, "Bu açıdan bizi taktik bir araç gibi görmelerini de esefle karşılıyoruz. Kürt sorunu bölgede ciddi bir sorundur. Öyle taktik bazı manevralar için kullanılacak bir sorun değildir. Bölgenin en temel ve en ciddi sorunudur. Bu açıdan herkesin bu soruna daha ciddi yaklaşması gerekiyor. Çeşitli çevrelerin de böyle sanki PKK de hemen kullanmalık bir vaziyete yakınmış gibi bir tutum almaları doğru değildir" diye konuştu.





"İsyanların" dış mihraklarla izah edilmesini önce "beyaz Türklerin" tercih ettiğini öne süren Karayılan, "Belli ki AKP de, yeşil Türkler de bayağı hoşnutlar" dedi.



