Karayılan: IŞİD'e karşı ortak komutanlık kuralım

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Murat Karayılan, KDP, YNK ve YPG’ye, IŞİD’e karşı ortak komutanlık çağrısında bulundu. Karayılan, “Sadece bizim çabalarımız yetmez. Bir ortaklaşma gelişmeli. Bu vesileyle KDP, YNK’ye çağrı yapıyorum; Şengal halkı için ortak bir çaba geliştirelim. YPG yalnızdır. Eğer bizler onlara güç verirsek bu saldırıları kırmak mümkündür” dedi.

‘Ulusal direniş cephesi’

Sterk TV’de yayınlanan “Analiz” programında konuşan Karayılan, “Ortak komutanlık oluşturalım. Hazırlık yapalım. Şengal başta olmak üzere IŞİD’i işgal ettiği yerlerden çıkaralım, bu mümkündür. Biz her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. PDK, YNK, YPG birlikte bunu yapabilirler. Biz destekleyebiliriz de, katılabiliriz de; uzman güçlerimiz yer alabilir. Ulusal bir direniş cephesi olarak güçlü bir cevap verebiliriz” sözleriyle çağrı yaptı.

‘Onlar gelmese de oradayız’

Karayılan, PDK, YNK ve YPG’nin birlikte hareket etmediği bir senaryoda da Şengal’de olacaklarını vurgulayarak, “Birlikte Şengal’i özgürleştirebiliriz ama öyle olmazsa da, biz gerilla olarak oradayız. IŞİD’in orada ne isterse yapmasına izin vermeyeceğiz. Buna mutlaka engel olacağız. Kürdistan halkı bunu bilsin ki, bunu başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

Peşmergenin yardımının önemli olduğunun altını çizen Karayılan, “Güneyli kardeşlerimiz, Peşmerge Komutanlığı yanımızda olabilir. Onların elinde teknik fazla. Ağır silahları var. Önemli bir güç açığa çıkarabiliriz” dedi.

‘Gerilla Şengal’de kalacak’

Öte yandan, dün yaptığı açıklamada PKK’nin Şengal’e müdahale edeceğini belirten Karayılan, “Şengal’de Kürtlük ruhu vardır: IŞİD’e bırakmayız. Tüm halkımız bilsin ki, gücümüz oranında bu gece Şengal’e müdahale edeceğiz ve gerilla orada kalacaktır” sözleriyle planlarını açıkladı.