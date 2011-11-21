Karayılan: Hemen taraf olmayın, öz savunmanızı geliştirin



T24 - PKK liderlerinden Murat Karayılan Suriye'deki Kürtlere çağrıda bulundu "Kürtler hemen bir taraf olmamalı. Saldırı yerine öz savunmasını geliştirmeli" dedi.











Suriye'de Beşar Esad'ın Kürt kartını açmasının ardından PKK liderlerinden Karayılan,çağrıda bulundu:





'Hemen taraf olmayın. Öz savunmanızı geliştirin'





Türkiye, Suriye yönetimine karşı Arap Birliği'nin yaptırımlarını destekleme kararı alırken, gözler Suriye'de yaşayan 1.5 milyonluk Kürt nüfusuna çevrildi. Esad'ın, kimlik, işyeri açma ve çalışma hakkı sözü verdiği Kürt nüfus, Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani'nin "sessiz kalın" telkinine kulak vererek rejim aleyhine gösterilere katılmadı. Ancak dün sıcak bir gelişme yaşandı. PKK'nın iki numaralı ismi Murat Karayılan'ın Roj TV'ye yaptığı açıklamalar Suriye üzerinde oynanan "Kürt oyununun" ayrıntılarını da ortaya koydu. Karayılan, Kürtler için tarihi fırsatların ortaya çıktığını ifade ederek, öz savunmalarını geliştirip silahlanın çağrısında bulundu.







'Taraf olmamalı'





Milliyet gazetesinin Sabah'a dayandırdığı habere göre, Karayılan'ın sözleri şöyle: "1945'ten 1963'e kadar Suriye'de birçok kez rejim değişti. Ancak Kürtler bundan hiçbir şekilde istifade etmediler. Şimdi tarihi bir fırsat söz konusudur. Kürtler burada temel yasal haklarını elde edebilir, bir halk olarak tanınabilir. Fakat bunun için Kürt birliğinin, bir Kürt stratejisinin sağlanması gerekiyor. Kürtler hemen bir taraf olmamalı. Saldırı yerine öz savunmasını geliştirmeli"







Barzani'de endişeli





Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Kürtlere yönelik tutumu ve PKK'nın Suriye'de yürüttüğü çalışmalar Bölgesel Kürt Yönetimi'ni de rahatsız ediyor. Barzani liderliğindeki KDP, Suriye'deki Kürtlere, eylemlere katılmamaları k o n u - sundaki telkinlerini sürdürüyor. Barzani'nin, "PKK'nın Suriye'de güçlenmesi ve kontrolden çıkması" endişesini Ankara ile de paylaştığı belirtiliyor.







Hatip gönderdi





Suriye'deki tabanına eylemlere katılmama çağrısı yapan PKK, Halep'e Kürt kökenli bir hatip gönderdi. Bu hatibin Suriye'deki Kürtler adına Esad'la pazarlık yaptığı belirtiliyor. Suriye'de 1962 nüfus sayımı sonrasında "kimliksiz" bırakılan Kürtlerin sayısı 300 bini aşıyor. Suriye'de vatandaş olmayan Kürtler de iki gruba ayrılıyor. Vatandaşlık hakları elinden alınanlara turuncu renginde kimlik taşıyor. Yabancı muamelesi görenler ise tamamen kimliksiz. Esad'dan kimliksiz bırakılan Kürtlerin el konulan mal varlıklarının iadesi isteniyor. 50 bin Kürde kimlik veren Esad'ın bu konudaki talebe olumlu yanıt verdiği belirtiliyor.





Kimliksiz Kürtlere çalışma hakkı sözü veren Esad'ın Suriye- Irak sınırında yıllar sonra ilk kez Kürt Enstitüleri ve okullarına faaliyet izni vermesi de dikkat çekiyor. Köşeye sıkışan Esad'ın PKK'ya daha geniş hareket imkânı tanıyacağı istihbaratına karşılık Ankara da gelişmeleri yakın takibe aldı.









