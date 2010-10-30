Karayılan: Devrimci Karargâhçılar Ergenekoncu değil

T24 - PKK'nın dışarıdaki bir numaralı ismi Murat Karayılan, Hanefi Avcı operasyonu ile gündeme gelen Devrimci Karargah Örgütü'nün Kandil'de bir kaç ay eğitim aldığını doğruladı. Karayılan 'Kefil olacak değilim. Ancak bu arkadaşları Ergenekon saymak pek akılcı değil' dedi. Karayılan BDP'nin Sinn Fein gibi Türkiye İmralı ve PKK arasında aracı olmasını istedi.



Ertuğrul Mavioğlu’nun PKK’nın dışarıdaki 1 numaralı ismi Murat Karayılan ile söyleşisinin üçüncü bölümünde konu BDP’ye geldi. Karayılan BDP’nin Kürt sorununda üstlenebileceği rol konusunda IRA’nın siyasi kanadı Sinn Fein örneğini verdi.



BDP’nin çözümdeki rolü nedir? PKK, BDP’nin önünü tıkıyor mu?

Diyelim ki, BDP silah bırakmayı müzakerede kabul etti. Nasıl bırakacak? BDP silahlı değil ki. Silahlı olan biziz. Desin ki, tek muhatap benim, bu bir zorlamadır. Üç muhatap var: PKK, BDP ve Öcalan. Daha önce de söyledim, bize bazı aracılar aracılığıyla bir temas girişimi oldu, tam iki yıl önce. Biz ise “Diyalog çabanız varsa, önderliğimiz oradadır, size daha yakındır” diye yanıt verdik. Öcalan genel olarak muhatap kabul edilse, kapsayıcı olur. Başlangıçta BDP’yi muhatap alsa bu da olabilir. Ama silah onda değil ki, silahı nasıl indirelim diye karar versin. BDP için “Sinn Fein rolü oynasın” diyorlar. Öyle bir rol mü biçmek istiyorsunuz, o zaman imkân verin. İmralı ile de bizimle de görüşsün.

Devletle müzakere gerçekleştirseniz ve anlaşmaya varılsa. Bunun sizin açınızdan güvencesi ne olur? Biz Türkiye’de inkâr zihniyetinin değişmesiyle çözümün olabileceğini savunuyoruz. Zihniyet değişmeden çözüm çabaları sonuç almaz. Demokratik cumhuriyet, özerk Kürdistan gerçeği eğer hayata geçerse bence güvenilebilir.



Marksizm eksik



Geçmişte enternasyonalizm diye bir örgütlenme vardı. Şimdi PKK’nın dünyada kendine yakın hissettiği örgütler var mı?

PKK kendine yeni bir paradigma geliştiriyor. Kapitalist modernizme karşı kendi paradigmasını ortaya atmış bulunuyor. Özellikle reel sosyalizmin çöküşünden sonra yeni arayışlar içine giren hareketler var. PKK kendine solu yakın görüyor. Ama dogmatik solu değil. Bizim bakışımız daha zengindir. Şimdi sosyal forumlar var. İleride daha kapsamlı bir çalışma haline dönüşebilir.



PKK çıkış noktası itibariyle kökeni sosyalizme dayalı. Bir gün PKK kendi bayrağından orak çekici çıkardı. PKK’yı hâlâ sosyalist olarak tanımlıyor musunuz?

Biz Marksizmin günümüz koşullarında açığa çıkmış bazı yetersizliklerinin bulunduğunu düşünüyoruz. Örneğin, devlet, demokrasi, iktidar, kadın sorunlarına yaklaşımda Marksizmin yaşadığı yetersizlikler vardır. Mesela “Devlet egemen sınıfların baskı aracıdır” söylemi. Kapitalizmi yık, yerine sosyalizmi kur, o da bir baskı aracı oluyor. Biz, devlet yerine tabandan gelen, kararların tabandan alındığı daha farklı bir örgütlenme geliştirilmesi gerektiğinden hareketle, buna demokratik konfederalizm diyoruz. Devlet değil, rol ve işlevi olan bir sistem ancak insanlığı kapitalizmin pençesinden kurtarır. Bu açıdan demokratik ekolojik paradigmayı ortaya attık. Artık reel sosyalizme dair tutuculuğun bu teorik zenginlikle aşılabilmesi mümkündür. Demokratik sosyalizme giden yolda bu çok önemli.

Halen Geçitli katliamı konusunda bir bulanıklık var. Bu olay ortada mı kaldı? JİTEM’e bağlı bazı birimlerin yaptığı bizim açımızdan kesindir. Fakat bunu belgelendirmek, zaman ister. Ama bu acaba devletin merkezi güçlerinin yönlendirmesi mi, değil mi, bilemem. Bizim araştırmamıza göre, bölgede hançer timleri diye birimler varmış.



Medyada Geçitli katliamını PKK’lı Dr. Bahoz Erdal’ın yaptırdığına ilişkin iddialar çıktı. PKK içinde kontrolsüz gruplar söz konusu mu?

PKK içinde asla kontrol dışında gruplar yoktur. Dr. Bahoz Erdal (Fehman Hüseyin) arkadaş da farklı bir görevdedir. Emrinde binlerce kişi var. Ama şu olabilir, devletin sızdırmaya çalıştığı, sızdırdığı kişiler olabilir. Nitekim geçmişte böyle şeyler oldu.



Ergenekoncu değillerdi

Devrimci Karargah üzerine çok konuşuluyor. Kandil’de eğitim aldıkları sır değil. Nedir bu örgüt?



Birkaç ay yanımızda kaldılar, eğitim gördüler ve gittiler. Orhan Yılmazkaya’yı bir kere gördüm. Militan ruhlu bir kişiydi.







Hanefi Avcı operasyonundan sonra özellikle medyada Devrimci Karargah’ın karanlık bir örgüt olabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.



Belki sızmış olabilir ama ben sanmıyorum. Burada kefil olacak değilim elbette. Ama bizim de gözlemlerimiz var. Bu arkadaşları Ergenekon saymak pek akılcı değil.



Sinn Fein

Murat Karayılan’ın söyleşide bahsettiği Sinn Fein İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nun (IRA) siyasi kanadı olan ve 100 yıllık geçmişe sahip bir siyasi parti. Kuzey İrlanda’nın Britanya’dan bağımsızlığını savunan Katolik İrlandalıların örgütünün 30 yıl boyunca yaptığı eylemlerde İngiltere’de yaklaşık 3 bin kişi yaşamını yitirmişti. 2005 yılında IRA’nın silahlı mücadeleyi bıraktığını açıklamasında Sinn Fein’in büyük etkisi oldu. Sinn Fein’in ateşkes çağrılarına IRA çoğu zaman uydu.

Çatışmaların en şiddetli dönemlerinde bile IRA ile İngiltere yönetimi arasında diyalog hiç kopmadı. Bu ilişkiler, bazen hapisteki IRA militanları üzerinden geliştirilse de, genellikle Sinn Fein üzerinden sağlanıyordu. Defalarca barış görüşmelerinden sonuç alınamadı. Ancak Tony Blair döneminde İngiltere’de barış görüşmeleri hız kazandı. 2005 yılında Sinn Fein, IRA’ya silahsızlanma çağrısında bulundu. 2005 yılı Temmuz ayı sonlarında dokuz kez ömür boyu hapisle cezalandırılan bir IRA militanının serbest bırakılmasının ardından, IRA “mücadeleye son verdiğini; bundan sonra mücadelesini siyasal alanda sürdüreceğini” açıkladı. IRA, Eylül ayında silahlarının tümünü bağımsız komisyona teslim etti.



