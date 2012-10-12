Karayılan da Esed de 'Suriye PKK'ya yardım ediyor' iddialarını yalanladı

PKK liderlerinden Murat Karayılan, Suriye ve İran'dan yardım aldıkları suçlamalarını reddetti. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed de "Suriye PKK'ya destek vermiyor. Türk hükümeti ,silahlı gruplara verdiği desteği meşrulaştırmak için bu iddiaları ortaya atıyor. Türk halkının bu iddialara inanacağını sanmıyorum" dedi.

Karayılan, Kandil'de BBC Farsça muhabiri Jiyar Gol'un sorularını yanıtladı.

Karayılan, BBC muhabirinin "Suriye ya da İran'dan yardım alıyor musunuz?" sorusuna "Bunlar aslı astarı olmayan masallar. Dışardan, Türk hükümetinden geliyor bu laflar. Davutoğlu ve Erdoğan bu hikayeyi yaymaya çalışıyor. Türk ve İran hükümetleri daha geçen yıl anlaşma imzalayıp bize saldırdılar. Ama Libya ve Suriye'deki değişimlerle oluşan ortamda, İran ile araları soğudu" diye cevap verdi.

Karayılan, İran ve Suriye'nin PKK'nın arkasında olduğu suçlamalarını "yalan" diye niteledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in Aydınlık gazetesine verdiği mülakatta, "Suriye’nin PKK’ya desteği yok. İlişkiler iyi iken bu tür iddialar yoktu. Türk Hükümeti ile sorunlar çıkınca, Türkiye Suriye’de cinayet işleyen, kan döken muhaliflere destek vermeye başlayınca bu iddialar gündeme geldi. Türkiye Hükümeti, silahlı gruplara verdiği desteği meşrulaştırmak için bu iddiaları ortaya atıyor. Bu iddialar muhaliflere yapılan yardıma kamuoyu desteği sağlamak için ortaya atıldı. Ben Türk halkının bu tür gerçek dışı iddialara inanacağını sanmıyorum" dedi.



Oslo süreci



Murat Karayılan mülakatta örgütünün silah bırakması için "önce tüm sorulara yanıt veren bir plan olması gerektiğini" söyledi.

"Türkiye, Avrupa ve Amerika; PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ediyor. Çözüm için silahlarınızı bırakıp Türkiye ile pazarlık yapmaya hazır mısınız?" sorusunu Karayılan şöyle yanıtladı:

"AB ve ABD'ye mesajım şudur: Onlar Kürtlerin Orta Doğu'daki varlığını tanıyana ve Kürt sorunu çözülene dek bölgede barış, istikrar ve demokrasi gelişmez. Kürt halkı terörist değildir. Orta Doğu'daki Kürtler barış ve demokrasi istiyor."

BBC muhabirinin Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, "Ben bu sorunu çözmek için herşeyi yapmaya hazırım, ama PKK'nın silahlarını bırakması lazım" dediğini hatırlatınca, Murat Karayılan Oslo süreci sırasında ateşkes ilan ettiklerini söyledi.

Karayılan "bu ateşkes sırasında ve biraz ateşkesin de katkısıyla" 2011 yılında Erdoğan'ın büyük bir seçim zaferi kazandığını, sonra İran ile PKK'ya karşı anlaşma yaptığını, bir süre sonra da artık Kürtlerle anlaşma yapmaya ihtiyacı kalmadığını düşünerek ayak sürüdüğünü söyledi.

Silvan olayının ise planlı olarak değil, Türk ordusunun operasyonları sırasında tesadüfen yaşanan bir çatışma olduğunu öne süren Karayılan, "Erdoğan bunu, görüşmeleri bırakıp bize savaş ilan etmek için bahane olarak kullandı" diye konuştu.



'Sivilleri vurmadık'



Türk hükümetinin son aylarda bazı kentlerde meydana gelen patlamalardan PKK'yı sorumlu tuttuğunun hatırlatılması üzerine Karayılan "O patlamalar bizden kaynaklanmıyor. Ne zaman patlama olsa Türkiye, PKK'yı suçluyor. Kanıtları nerede?" sorusunu yöneltti.

Karayılan bu patlamaların AKP'nin işine yaradığını iddia etti ve "Sivilleri hedef almadığımızı herkesin bilmesini istiyorum." dedi.

Geçmişte hatalar yaptıklarını ve bunun özeleştirisini de yaptıklarını belirten Karayılan, son suçlamaları kabul etmediklerini yineledi.