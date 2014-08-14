Karayılan: Çözüm süreci acilen başlatılmalı

Murat Karayılan, çözüm süreci takviminin netleştirilerek, müzakerelere bir an önce başlanması gerektiğini aksi taktirde sürecin son bulabileceğini söyledi.



'Müzakereler başlamalıdır'

Karayılan, çözüm süreci konusunda şunları söyledi: "1999 yılında çözüm gündeme girmişti. Fakat Türk devleti o zaman adım atmadı. Şimdi de çözüm gündemdedir. Adım atılmalıdır. Çıkarılan kanun herkes tarafından biliniyor. Bu konuda belirtilen, çözümün gerekleri yerine getirilmelidir. Bu konuda Abdullah Öcalan süre veriyor. Bu süre çok önemlidir. Kısa süre içinde gerekli heyetler, müzakere heyeti, izleme heyeti, çözüm heyeti kurulmalı işlerine başlamalıdır. Çözümün takvimi netleştirilerek müzakere başlamalıdır.”

'Abdullah Öcalan İmralı koşullarından çıkartılmalıdır'

Abdullah Öcalan’ın koşullarına da dikkat çeken Karayılan, şunları dile getirdi; “Bu aşamadan sonra müzakere heyetinin başkanı Abdullah Öcalan rahat hareket koşuluna kavuşmalıdır. İmralı koşullarından çıkarılmalıdır. Devlet bizimle yaşamak istiyor ise acil bir şekilde gerekli adımları atmalıdır. Bu konuda Abdullah Öcalan kısa süre içinde sürece ilişkin bir açıklama yapamaz ise bu süreç ciddi anlamda son bulur. Niçin? Çünkü devletin oyalamak için hiçbir gerekçesi kalmadı. Daha önce seçimler bahaneydi o da bitti."



'Ezidi halkımız katlediliyor'

Ortadoğu’nun durumuna dikkat çeken Murat Karayılan; “Bölge üzerinde büyük bir savaş var. Saldırılar sonucu IŞİD çetelerinin uluslararası bir konsept temelinde yalnız Batı değil Güney Kürdistan’a karşı da saldırıya başladığını biliyoruz. Özelilkle iki Ağustos’tan itibaren Şengal’de katliama başladılar. Ezidi halkımız katlediliyor. Ezdihanı Ezdi Kürtler için zindan etmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

'Ey IŞİD, Kürt halkı yanlız değildir'

IŞİD saldırılarına dikkat çeken Karayılan, Kürt halkının kazanımlarına karşı büyük bir saldırı başlatıldığını belirterek; “Buradan her şeyden önce HPG adına şunu söylüyoruz; Ey uluslararası çete IŞİD! Ey IŞİD! Kürt halkı yalnız değildir. Bunu böyle bil. Bu saldırılarına devam eder isen, sana karşı devreye koymadığımız şeyler var. Bunları devreye koyacağız. Pişman olursunuz. Bir an önce bu vahşetinize son verin. Vahşet uygulamayın. Hiçbir felsefede bu katliamlara yer yoktur. İslam dininde hiç yoktur. Kürdistan halkına karşı 21. yüzyılda sergilenen bu vahşeti tüm dünya izliyor” diye kaydetti.