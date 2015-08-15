Karayılan: Çözüm için direniyoruz; müzakereye hazırız

KCK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, "Bize karşı bir saldırı var. Biz kendimizi savunuyoruz. Bize ateşkes çağrısı yapanlara şunları söylemek istiyorum; savaşı başlatan biz değiliz, çözüm için direniyoruz. Eğer ciddi bir müzakere süreci başlarsa buna hazırız" dedi.

“Erdoğan kumar oynuyor. Devlet heyeti üç aydır İmralı’da Başkan Apo ile görüşüyor" diyen Karayılan, "Başkan Apo’ya geri adım attırmak istiyorlar. Ama biz acemi değiliz. Başkan Apo’nun çözüm için verdiği emeği hiçe saydılar” diye konuştu.

ANF'de yer alan habere göre Karayılan, önceki akşam Sterk Tv’ye açıklamalarda bulundu. Karayılan, son dönemdeki karşılıklı çatışma ortamına dikkat çekerek, 2013 Newroz’unda başlayan süreci özetleyerek şunları söyledi:

“Biz Önderliğimizin 2013 Newroz’undaki mesajına bağlıyız. Hala aynı konumdayız. Ama AKP bize saldırarak ateşkesi bitirdi.”

"AKP’nin 24 Temmuz saldırılarıyla tarihinin en büyük hatasını yaptığını" savunan Karayılan, “Erdoğan kumar oynuyor. Devlet heyeti üç aydır İmralı’da Başkan Apo ile görüşüyor. Başkan Apo’ya geri adım attırmak istiyorlar. Ama biz acemi değiliz. Başkan Apo’nun çözüm için verdiği emeği hiçe saydılar” diye konuştu.

'Biz kendimizi savunuyoruz'

"Şimdiye kadar devam eden savaşın savunma savaşı olduğunu" söyleyen Karayılan, ateşkes çağrılarına da cevap verdi:

“Bize karşı bir saldırı var. Karşı taraf 'sizi imha ederim' diyor. Biz kendimizi savunuyoruz. Bize ateşkes çağrısı yapan tüm kurumlara ve ilgili güçlere, başta Amerika’ya şunları söylemek istiyorum; savaşı başlatan biz değiliz. İşte Erdoğan açıkladı, ‘son kişi kalana kadar devam ederiz’ diyor. Biz çözüm için direniyoruz. Eğer samimi ve ciddi bir müzakere süreci başlarsa biz buna hazırız. Bunun için öncelikle, Önder Apo’nun müzakere edebilmesi için şartlarının düzeltilmesi gerekiyor. Mandela gibi özgür koşullarda müzakere edebilmesi lazım. Karşılıklı tahkim edilmiş ateşkes gerekiyor. Ve bu süreci izlemek için bir komitenin kurulması gerekiyor. İzleme heyeti o zaman kimin savaşı başlattığını takip edecektir. Ama yok eskisi gibi ‘ateşkes ilan edin sonra bakarız’ türünde bir sürecin anlamı yoktur.”

Çözüm Ankara’da

Çözüm ve ateşkes için yapılan çağrılara değer verdiklerini belirten Karayılan, Erdoğan’ın barış çağrılarını reddettiğini ve çözüm olacaksa öncelikle basıncın Ankara’ya olması gerektiğini vurguladı. Devletin hava saldırılarına ilişkin de bilgi veren Karayılan, “Bizim şimdiye kadar Medya Savunma Alanları’nda 30 şehidimiz var, bir o kadar yaralımız. Ama Türk devleti kendi kayıplarını saklıyor. 19 günlük savaşta 250’den fazla kayıpları var. Sadece 24 kayıp açıklandı, yalan söylüyorlar” dedi.