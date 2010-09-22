Karayılan: Bizi yok etmeye çalışanlara destek olmayın

T24 - Türkiye ile ilişkilerin derin krize girmesinin ardından İsrail kamuoyu gözünü PKK cephesine çevirdi. Murat Karayılan ilk kez İsrail basınına röportaj verdi, o röportajda İsrail'e "Düşmanlarımız ortak. Bizi yok etmeye çalışanlara destek olmayın" diye seslendi.

Gazetecinin iddialarına göre Karayılan yoğun güvenlik önlemleri altında konuştu. İsrail'e sadece Türkiye için değil, Suriye ve İran için de "düşmanlarımız ortak" mesajı vermeye çalıştı.

Karayılan, "Buradaki herkes, Türkler, Suriye ve İran bizi yok etmeye çalışıyor. Bizi en çok sizin anlamanızı beklerdim. Ama bizi vuran en etkili silahları Türkiye'ye siz satıyorsunuz" dedi.

Röportajıyla ilgili olarak kaleme aldığı yazı, Karayılan'ın İsrail'e serzenişlerinden geçilmiyor.

Muhabir, Avrupa Birliği ve Amerika'nın PKK konusundaki tavrını da yorumlamaktan kaçınmıyor.

AB ve ABD, türkiye'ye karşı "adet yerini bulsun diye" PKK'yı terör örgütü olarak tanımladığını düşünüyor.

Röportajı yapan muhabir, İsrailli olmasının PKK'lı militanları rahatsız ettiği iddiasında. Söyleşinin bir başka ilginç noktası ise İsrailli gazeteciye uygulanan görüntü ambargosu.

Söyleşi için Kandil'e giden televizyon ekibinin görüntü alması, hatta fotoğraf çekmesi bile engellendi.

Muhabir, Karayılan ile röportaj yapılırken, PKK militanlarının telsiz mikrofonun pilini bile çıkardığını söylüyor.



Ortadoğu uzmanı Laçiner çağrıyı yorumladı

USAK Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Sedat Laçiner, Karayılan'ın bir İsrail televizyonunda İsrail'den, "ortak düşman" olarak tanımladığı Türkiye ile askeri ilişkilerini kesmesi yönündeki talebini değerlendirdi.

Geçmişte terör örgütüyle bağlarının ne düzeyde olduğu bilinmeyen İsrail'in, Türkiye ile ilişkileri bozulduktan sonra çok açık bir şekilde örgütle bağlarını kuvvetlendirdiğini belirten Laçiner, İsrail'in "Kürt meselesini Türkiye'ye karşı kullanabileceğini" devlet başkanı düzeyinde de ifade ettiğini anımsattı.

İsrail'in, İskenderun saldırısından sonra saldırıyla bağlantısına ilişkin iddiaların hiçbirini yalanlamadığına da işaret eden Laçiner, İsrail ile ilişkile rbozulduktan sonra PKK'nın saldırılarında hem nicelik hem nitelik olarak gözle görülür bir artış olduğuna dikkati çekti.

Laçiner, İsrail'de şu anda çok makul bir hükümet bulunmadığını ifade ederek, "Radikal isimler var karşımızda. Onlar bizim alıştığımız geleneksel İsrail diplomasisinin çok dışına çıkarak terörle bağlantılarını ve Türkiye'ye karşı diğer bel altı oyunları çok açıktan yapıyorlar. PKK-İsrail bağlantısı dagizlenir saklanır yanı olmayacak, net bir şekilde ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Laçiner, terör örgütünün de bu durumdan yararlanmaya ve bir anlamda korkutmak için İsrail bağlantısını dünyaya ve Türkiye'ye daha fazla yansıtmaya çalıştığına dikkati çekti.

Örgütün İsrail üzerinden ABD'ye de ulaşabileceğini ve eski günlere kavuşabileceğini umduğunu söyleyen Laçiner şöyle konuştu:

"İsrail de terör destekçisi ülkeler sınıfına kendisini sokmuş oluyor bu şekilde. Kürt kamuoyunun da PKK-İsrail bağlantısını daha iyi bir şekilde görmesi lazım. 'Emperyalizme karşıyız' diyen insanların nerede olduğunu görmesi lazım. O bakımdan çok öğretici bu açıklamalar."



"Ortadoğu'nun yeni ittifakı"

Karayılan'ın "ortak düşman" tanımlamasını da değerlendiren Laçiner,"İsrail teröristlerin yanında yer alacaksa tabii ortak düşman olur. Bu açıdan PKK'nın tanımlaması bir yakınlığı ifade ediyor tabii ki" ifadesini kullandı.

Kürt bölücü siyasetinde İsrail'in son 10 yıllık dönemde büyük bir rolü bulunduğuna işaret eden Laçiner, Irak savaşından sonra Irak'ta bir Kürtdevletinin kurulması için İsrail'in çok özel gayretleri olduğunu, MOSSAD'ın eski başkanının bizzat giderek ülkenin kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani'ye yardım ettiğini ve Kürtlerle Araplar arasında çatışma ortamı çıkmasıiçin uğraşıldığını kaydetti.

Terör örgütü PKK'nın uzantısı PJAK'a İsrail'in silah yardımları olduğununda bilindiğini belirten Laçiner şunları kaydetti:

"Murat Karayılan'ın açıklamaları, 'Mızrak çuvala artık sığmıyor, sözlerinbile ötesine geçiyor' anlamına geliyor. PKK, İsrail-PKK ittifakı kurulduğunu ilan ediyorsa, İsrail'den buna bir açıklama gelmezse -gelmeme ihtimali de var çünkü, İskenderun saldırısından sonra da yalanlamadılar- Ortadoğu'nun yeni ittifakı hayırlı olsun! HAMAS-Suriye, PKK-İsrail... Böyle devam edecek demek ki, devletler terör örgütleriyle yan yana olacaklar demek ki."