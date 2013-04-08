Karayılan: Başbakan 'silahsız çekilin' diyerek atın önüne araba koyuyor

PKK'nın Kandil'deki lideri Murat Karayılan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "silahsız çekilin" çağrısı üzerine "Başbakan, atın önüne araba koymak istiyor" diyerek tepki gösterdi.

Murat Karayılan, çözüm sürecini İspanyol El Pais gazetesine değerlendirdi.

Başbakan Erdoğan'ın "Silahlarınızı gömün, bırakın öyle sınır dışına çekilin" sözlerini değerlendiren Murat Karayılan şunları söyledi:

"Başbakan, atın önüne araba koymak istiyor. Türkiye'de 2 binden fazla PKK'lı militan var. Kuzey Irak'ta da 5 bin PKK'lı bulunuyor. Biz bunun imkânsız olduğunu söylüyoruz. Çözüm süreci devam ediyor, tartışıoruz. Silah bırakanlar emekli olmayacak."

İsveç Radyosu'na da konuşan Karayılan, sınır dışına çekilme sürecinde Başbakan Erdoğan'ın saldırı olmayacağı garantisi vermesi gerektiğini, garanti verilene kadar sınır dışına çekilmeyeceğini belirtti.



'Anayasada Kürt kimliği tanınmalı'



Yeni anayasa sürecinde Kürt kimliğinin de tanınması gerektiğini belirten Karayılan "Biz ateşkes ve geri çekilme sürecinin ilk bölümündeyiz. İkinci etapta ise, İspanyol Anayasası'ndaki gibi, Türkiye tüm dillere, tüm inançlara ve tüm etnik grupların birarada yaşayabileceği bir anayasal hakları sağlamalı. Üçüncü aşamada ise standart sağlanmalı" dedi.

Bir hakikat ve uzlaşma komisyonunun da kurulması gerektiğini dile getiren Karayılan, "Biz de, hkiakat ve uzlaşma için bir komisyon kurmak istiyoruz. Bu komita aracılığıyla here iki taraf karşılıklı olarak birbirini affedebilir. Türk askerleri Kürtleri ve PKK'lıları öldürdü, biz de onları öldürdük. Bu kolay değil. Bunların aşılması için bir komisyon kurulması şart" dedi.



'Uyuşturucu kaçakçılığı yapmıyoruz'



Murat Karayılan, Türkiye, ABD ve AB'nin PKK'yı terörist grup olarak gördüğünü belirterek, 2009 yılında ABD'nin PKK'yı uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlamasını eleştirdi. Karayılan, "Bu büyük bir yalan. Ahlaksızlık. Bunu herhangi bir kanıtla ispatlasınlar kabul edelim" dedi. Karayılan, PKK'nın finansmanının Türk ve Kürt diasporası içinde "gönüllü bağış" yoluyla sağladığını da belirtti.



'Faaliyetlerimizin yüzde 90'ı siyasi'



"Kürt halkı bir ulus olarak, haklarını almak için savaşıyor" diyen Karayılan, "Faaliyetlerimizin yüzde 90'ı siyasi, sadece yüzde 10'u askeri ve bunnu terörist eylem olarak görmüyorum" dedi.



'Sivil hayata alışabiliriz'



Çözüm sürecinin başarıyla ulaşmasının ardından 14 yıldır Kandil'de olan Karayılan sivil hayata adapte olabileceklerini söyledi. Karayılan, "Burası gerillalar için bir üniversite ortamı gibi. Eğitimimiz, ideolojimiz farklı. Entegrasyon sürecinde bir karmaşa olabilir ama sivil hayata kolay alışabiliriz" dedi.