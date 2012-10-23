Karayılan: Ateşkes koşullarını AKP ortadan kaldırdı

PKK’nın Kandil’deki lideri KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan Kurban Bayramı süresince sivil bölgelerdeki güvenlik güçlerine yönelik eylemde bulunmayacaklarını açıkladı. Ateşkes yapma gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Karayılan, ateşkes koşullarını hükümetin ortadan kaldırdığını söyledi.

Karayılan'ın açıklamaları Fırat Haber Ajansı'nda yayınlandı. "Önümüzdeki mübarek Kurban Bayramı günlerinde herhangi bir ateşkesin yapılabilme koşullarını AKP ortadan kaldırmıştır" diyen Karayılan, Dışişleri Ahmet Davutoğlu'nun sadece Suriye'de ateşkesin sağlanması için girişimde bulunduğuna dikkat çekti. Karayılan, her türlü yumuşama koşullarını zorlayan ve ortadan kaldıran bir yönelimin söz konusu olduğunu söyledi.

Karayılan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ortamda kimsenin yapacağı herhangi bir şey olamaz. Ama mübarek günlere saygı gereği bayram günlerinde HPG güçlerinin sivil alanlarda konuşlanan devlet güçlerine dönük herhangi bir eylemsel faaliyet geliştirmeyeceklerdir."