T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karayılan: Ateşkes koşullarını AKP ortadan kaldırdı

n

23 Ekim 2012 12:48

PKK’nın Kandil’deki lideri KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan Kurban Bayramı süresince sivil bölgelerdeki güvenlik güçlerine yönelik eylemde bulunmayacaklarını açıkladı. Ateşkes yapma gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Karayılan, ateşkes koşullarını hükümetin ortadan kaldırdığını söyledi.

Karayılan'ın açıklamaları Fırat Haber Ajansı'nda yayınlandı. "Önümüzdeki mübarek Kurban Bayramı günlerinde herhangi bir ateşkesin yapılabilme koşullarını AKP ortadan kaldırmıştır" diyen Karayılan, Dışişleri Ahmet Davutoğlu'nun sadece Suriye'de ateşkesin sağlanması için girişimde bulunduğuna dikkat çekti. Karayılan, her türlü yumuşama koşullarını zorlayan ve ortadan kaldıran bir yönelimin söz konusu olduğunu söyledi.

Karayılan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ortamda kimsenin yapacağı herhangi bir şey olamaz.  Ama mübarek günlere saygı gereği bayram günlerinde HPG güçlerinin sivil alanlarda konuşlanan devlet güçlerine dönük herhangi bir eylemsel faaliyet geliştirmeyeceklerdir."

ETİKETLER

murat karayılanpkkbayramateşkes

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24