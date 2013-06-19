Karayılan: AKP süreci sabote etmek istiyor, savaşa hazırlanıyor

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, geri çekilme sürecinde devletin askeri faaliyetleri azaltma yerine daha geniş savaş hazırlıklarına girdiğini belirterek bu durumun Kürt tarafında ciddi kaygılara neden olduğunu ifade etti. "Aslında devlet, bu uygulamalarla deyim yerindeyse süreci sabote etmek için elinden ne geliyorsa yapıyor. Savaşa hazırlanıyor. Açık açık görülen budur" diye konuştu.

Türkiye ve Kürdistan’da son dönemde yaşanan gelişmeler ve barış süreci konusunda ANF’den Deniz Kendal'a açıklamalarda bulunan Karayılan, AKP hükümetinin uygulamaları ve barış sürecinde atılması gereken adımlar konusunda oldukça sert ifadeler kullandı.

Gerillanın geri çekilme sürecine girmesine rağmen Türk devletinin Kürdistan’da askeri faaliyetlerini sınırlamak yerine arttırdığını ve bölgede kalekol ve karakol yapımına hız verildiğini belirten Karayılan, “Aslında devlet, bu uygulamalarla deyim yerindeyse süreci sabote etmek için elinden ne geliyorsa yapıyor. Savaşa hazırlanıyor” dedi.

KCK davalarında Kürt siyasetçilerin halen tutuklu bulunmasına da sert tepki gösteren Karayılan, “Siyaseti yürütecek olanlar zindanda kalacak, gerilla da geri çekilecek. Peki, ne yapılmak isteniyor? Mademki yeni bir dönem, demokratik çözüm dönemi başlıyorsa ve siyasi çözüm gündemdeyse, o zaman Kürt siyasetinin özgürleşmesi gerekir” diyerek tahliyelerin yaşanmaması durumunda sürecin tehlikeye girebileceğinin sinyallerini verdi. Karayılan gerillanın geri çekilmesi ile birlikte tüm siyasetçilerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. Karayılan ayrıca KCK Amed ve İstanbul davalarında savcı ve mahkeme heyetlerinin Kürt halkına düşmanlık yaptığını söyledi.

Roboski katliamı konusunda yürütülen soruşturmanın askeri yargıya havale edilmesi hakkında da konuşan Karayılan, mahkemenin katliam suçunu işleyenleri gizleme tutumu içerisinde olduğunu ifade etti.

Türk Başbakanı Erdoğan’ın Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a yönelik olarak kullandığı “teröristbaşı” deyimine de sert tepki gösteren Karayılan, Öcalan’ın Kürt halkının temsilcisi olduğunu ve resmi olarak devlet ve hükümetle bu vasıfla diyalog yürüttüğünü söyledi.