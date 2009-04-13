Karayalçın'dan Kanal B'ye destek

Ankara'da Kanal B binasını ziyaret eden ve destek veren Murat Karayalçın, ziyaret sonrasında Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın gözaltına alınmasına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.



Karayalçın şunları söyledi:



Üzüntülerimi belirtmek için, geçmiş olsun dileklerimi sunmak için biraz önce Kanal B yönetimini ziyaret ettim.



Başkent üniversitesi Senatosu'nun açıklamasını biraz önce dinledim. Çok büyük beğeniyle karşıladım ve oradaki değerlendirmeli onaylıyorum.



Türkiye'nin yetiştirdiği büyük bilim insanlarından Prof. Haberal'ın böyle bir işlemle karşı karşıya kalmasından çok büyük üzüntü duydum. Onu yakından tanıyan birisiyim. Atatürk'ün ilkelerine bağlı, demokrasinin işleyişine inanan, darbeyle hiçbir ilgisi olmayan, alamayacak bir kişidir.



Umarım Prof. Dr. Haberal öğrencilerine ve hastalarına hizmet vermeye devam eder. Her şeyin yasalara göre, hukuk ilkelerine göre yürütülmesinden yanayım. Demokrasiye tüm benliğimle inanıyorum. Ancak yürütülen işlerin demokrasinin, yasal düzenin işleyişini yerine getirmekten çok; sindirmeye yönelik olduğunu üzüntüyle izlemekteyim.



Sözlerim Türkan Saylan için de geçerlidir. Saylan'ı da yakından tanıyorum. Tüm sözlerimi onun için de alabilirsiniz.