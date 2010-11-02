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KARAYALÇIN GÖKÇEK'TEN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A)

02 Kasım 2010 18:53

-KARAYALÇIN GÖKÇEK'TEN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 02.11.2010 - Murat Karayalçın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten 7 bin TL manevi tazminat kazandı. Karayalçın'ın, 2009 yerel seçimleri sürecinde katıldığı ''Tarafsız Bölge'' programında kendisiyle ilgili sözleriyle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Gökçek hakkında açtığı dava karara bağlandı. Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Son beyanların dinlenmesinin ardından yargıç, davayı kısmen kabul ederek, Gökçek'in, Karayalçın'a 7 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Karayalçın, 100 bin TL manevi tazminat talep etmişti.

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