T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karayalçın: CHP'nin yeni hükümeti kurma olasılığı çok yüksektir

CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, 'Türk tipi başkanlık rejimi talebi artık son bulmuştur' dedi

08 Haziran 2015 00:50

CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. CHP'nin Türkiye'nin ikinci partisi olduğunu belirten Karayalçın, "CHP’nin yeni hükümeti kurma olasılığı çok yüksektir" ifadelerini kullandı.

"Türk tipi başkanlık rejimi talebi artık son bulmuştur" diyen Karayalçın'ın açıklamasının satır başları şu şekilde:

-AKP'ye hükümet kurma görevini halk vermemiştir.
Özellik cumhurbaşkanının kampanya boyunca seçim meydanlarına inip konuşmalarını dikkate aldığımızda seçmen başkanlık rejimine açık şekilde hayır demiştir.

-Türk tipi başkanlık rejimi talebi artık son bulmuştur. İstanbul'dan 1 puan oy kaybettiğimizi görüyorum, HDP'nin 8 puan artmıştır. CHP'nin gücünü koruduğu bu sonuçlar itibariyla söylenebilir.

-CHP Türkiye'nin 2. partisidir, CHP’nin yeni hükümeti kurma olasılığı çok yüksektir. Muhalefet partilerden koalisyon olmayacaksa anayasanın işleyişi gereği CHP hükümeti kurabilecektir.

-CHP'nin hükümeti kurması durumunda emeklilerimizin ikinci maaşlarından birincisini temmuzda alacaklarını müjde olarak söylemek istiyorum.

ETİKETLER

murat karayalçınchphükümet kurabilirkoalisyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24