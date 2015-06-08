CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. CHP'nin Türkiye'nin ikinci partisi olduğunu belirten Karayalçın, "CHP’nin yeni hükümeti kurma olasılığı çok yüksektir" ifadelerini kullandı.

"Türk tipi başkanlık rejimi talebi artık son bulmuştur" diyen Karayalçın'ın açıklamasının satır başları şu şekilde:

-AKP'ye hükümet kurma görevini halk vermemiştir.

Özellik cumhurbaşkanının kampanya boyunca seçim meydanlarına inip konuşmalarını dikkate aldığımızda seçmen başkanlık rejimine açık şekilde hayır demiştir.

-Türk tipi başkanlık rejimi talebi artık son bulmuştur. İstanbul'dan 1 puan oy kaybettiğimizi görüyorum, HDP'nin 8 puan artmıştır. CHP'nin gücünü koruduğu bu sonuçlar itibariyla söylenebilir.

-CHP Türkiye'nin 2. partisidir, CHP’nin yeni hükümeti kurma olasılığı çok yüksektir. Muhalefet partilerden koalisyon olmayacaksa anayasanın işleyişi gereği CHP hükümeti kurabilecektir.

-CHP'nin hükümeti kurması durumunda emeklilerimizin ikinci maaşlarından birincisini temmuzda alacaklarını müjde olarak söylemek istiyorum.