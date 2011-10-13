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Dünya

Karaya oturan geminin tankları boşaltılıyor TAURRANGA (A.A)

13 Ekim 2011 15:47

-Karaya oturan geminin tankları boşaltılıyor TAURRANGA (A.A) - 13.10.2011 - Yeni Zelanda kıyılarında mercanlara çarparak karaya oturan yük gemisinin gövdesi dalgaların etkisiyle parçalanmadan önce tanklarındaki mazotu boşaltmaya çalışıyor. Operasyonlara katılan yetkililer ve uzmanlar, gemi parçalandıktan sonra ne yapılacağını bilmemek yerine mazotu pompalamaya çalışmanın şu anda yapılacak en iyi şey olduğunu belirterek, gövdesinin iki yanındaki hasarın geminin yakında parçalanacağı izlenimi verdiğini kaydettiler. Kötü hava koşulları nedeniyle tahliye edilen teknik ekipler bugün yeniden yük gemisine çıkarıldı ve geminin konteynerlerini toplamak üzere özel vinç donanımlı bir gemi de Singapur'dan yola çıktı. İçinde ne olduğu açıklanmayan ve tehlikeli maddeler içeren 88 konteynerin denize düşmesi ve geminin 1700 ton mazotunun 300 tonunun denize boşalmasının ardından yetkililer, özel koruma imkanları olmadan sahildeki petrol kirliliğini temizlemeye çalışan halkın sahilden ayrılmalarını istedi.

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