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Karaya oturan balıkçı teknesi kurtarıldı

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN’ın Amasra ilçesinde kaptanının uyuduğu iddia edilen 20 metre uzunluğundaki balıkçı teknesi, sürüklendikten sonra karaya oturdu

03 Kasım 2017 14:59

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN’ın Amasra ilçesinde kaptanının uyuduğu iddia edilen 20 metre uzunluğundaki balıkçı teknesi, sürüklendikten sonra karaya oturdu. Balıkçı teknesi, bir başka teknenin kaptanının yardımıyla kurtarıldı. 
Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Küçük Liman mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 20 metre uzunluğundaki ‘Çalışkanlar’ isimli balıkçı teknesi, kaptanının uyuması nedeniyle sürüklendikten sonra kayalıkların bulunduğu bölgede karaya oturdu. Sarsıntıyla uyanan kaptan, durumu fark edince, diğer balıkçı teknelerine haber verdi. Karaya oturan balıkçı teknesi, başka bir teknenin kaptanının yardımıyla kurtarıldı. Kaptan, balıkçı teknesinin kurtarılmasının ardından yoluna devam etti. 

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