"Karavanlardan alınan yüzde 220'lik vergi, yüzde 15'e iniyor"

Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, köşesinde karavan vergilerinin yüzde 222'den yüzde 15'e indirildiğini aktardı. Babacan karavanlardan alınan yüzde 220'lik vergi yüzünden geçen yıl sadece 5 yeni karavanın trafiğe çıktığını söyleyerek, teklifin yakında TBMM'de olacağını ifade etti.

Babacan yazısında şunları kaydetti:

"ABD, Avustralya ve Avrupa ülkelerinde oldukça yaygın olan karavan turizmi, pandemi nedeniyle son iki yılda ilgi patlaması yaşadı. Bizdeki tüm doğal güzelliklere rağmen, sadece deniz turizmiyle yetinilmesine, bu süreçte kafa yoruldu. Bin kişilik tatil köylerine gitmeyenler, karavanlarıyla izole tatile çıkmak istediklerinde, yeterince karavan parkı ve alt yapı olanakları olmadığını gördüler. Vergiyi düşürmenin tek başına yetmediği biliniyor.

Başta Karadeniz olmak üzere, göller bölgesi, tarihi mekanlar, orman güzelliklerinin olduğu yerlerde alt yapı oluşturmak gerekiyor. Ciddi bir karavan turizmi haritası çıkarmak, karavan alanlarında alt yapı kurmak, hatta spor alanları, yürüyüş rotaları belirlemek gerekiyor. Böyle bir harita, karavan turizmine çok daha yakın olan yabancıları da cezbedecek.