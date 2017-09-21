Karatenin yıldızları yarın İstanbul'da buluşacak

Dünya karatesinin yıldız isimlerinin mücadele ettiği Uluslararası İstanbul Open Turnuvası ile Karate 1 A Serisi müsabakaları, 22-24 Eylül arasında İstanbul\'da düzenlenecek.

Dünya Şampiyonası\'nın ardından karatenin en prestijli ve yoğun katılımlı organizasyonu olan Karate 1 A Serisi etabı ile bu yıl 12\'nci kez kapılarını açacak Uluslararası İstanbul Open Karate Turnuvası ile Türk sporseverler, yıldız isimleri izleme fırsatı bulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü\'nün desteğiyle 22-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek müsabakalara, Bayrampaşa\'da bulunan Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

Yarın başlayacak 12. Uluslararası İstanbul Open Karate Turnuvası\'nda sporcular ümit ve genç kategorilerinde mücadele verecek.

İSTANBUL REKORU KIRILDI

Karate 1 A Serisi müsabakaları, İstanbul\'un ev sahipliği yapmaya başladığı 2011 yılından bu yana en yoğun katılımlı organizasyon olarak kayıtlara geçti.

Şu ana kadar 86 ülkeden 1282 sporcu kayıt yaptırdığı Karate 1 A Serisi\'nde dünya ve kıta şampiyonları tatamiye çıkacak. Türkiye Karate Milli Takımı\'nın tam kadro mücadele edeceği müsabakalarda Japonların dünya şampiyonu karatecileri Kiyou Shimizu ve Ryo Kiyuna, Avusturyalı son dünya şampiyonu Alisa Buchinger, \'Karatenin Maradonası\' olarak lanse edilen ve kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Azeri Rafael Aghayev gibi isimler Türk sporseverlerin karşısına çıkacak.

DELİHASAN: \"ÜLKEMİZE DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ\"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, 2011 yılından bu yana ev sahipliği yaptıkları organizasyona katılımın, Türkiye\'ye duyulan güvenin bir yansıması olduğunu söyledi.

Başkan Delihasan, \"Türk karatesinin dünyadaki yeri artık tescillendi. Türkiye\'nin organizasyon düzenleme başarısı da ortadayken 2011\'den bu yana en yoğun katılımın olduğu İstanbul etabı, dünyanın ülkemize duyduğu güveni göstermektedir. Olimpiyat Oyunları programına girmemizle birlikte daha değerli olan bu etaplarda elde edilecek her galibiyetin ve başarının önemi büyük. Hem milli sporcularımıza hem de tüm katılımcı, antrenör ve organizasyonda görev yapacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum\" ifadelerini kullandı.

KARATE 1 PREMİER LİG VE A SERİSİ HAKKINDA

Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından 2010 yılında hayata geçirilen Karate 1 Premier Lig, yılda sekiz etap olarak düzenlendi. Dünya Şampiyonası\'nın ardından en prestijli ve yoğun katılıma sahne olan organizasyon, 2011 yılından bu yana aralıksız olarak İstanbul\'da da düzenleniyor.

2016 yazında karatenin Olimpiyat Oyunları programına dahil edilmesinin ardından Dünya Karate Federasyonu, 2017 yılı itibariyle Karate 1 Premier Lig ve Karate 1 A Serisi olmak üzere organizasyonları ikiye ayırdı.

2018 yılı itibariyle her iki organizasyonun etaplarında elde edilecek başarılar, karatecilerin Olimpiyat vizesi alabilmeleri için puanlarına doğrudan etki edecek.

İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)